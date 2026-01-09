Εκτός από τη Γαλλία, κατά της συμφωνίας αναμένεται να ψηφίσουν η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να τη μπλοκάρουν.

H συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur ενδέχεται να πάρει το «πράσινο φως» σήμερα Παρασκευή, στο Συμβούλιο της ΕΕ, σε επίπεδο πρεσβευτών, ωστόσο η οργή των αγροτών ξεχειλίζει στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Χθες, Πέμπτη, Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους στο Παρίσι και σημεία αναφοράς, όπως η Αψίδα του Θριάμβου και ο Πύργος του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους διαμαρτυρόμενοι για την εμπορική συμφωνία την οποία η ΕΕ αναμένεται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Σήμερα, ενώθηκαν μαζί τους και αγρότες από τη Γερμανία – αν και η χώρα τους έχει ταχθεί υπέρ της συμφωνίας, σε αντίθεση με το Παρίσι.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται επίσης για τα υψηλά κόστη και τους υπερβολικούς κατά τη γνώμη τους ρυθμιστικούς κανόνες και ζητούν να σταματήσει η κυβερνητική πολιτική θανάτωσης κοπαδιών αγελάδων ως απάντηση σε μία πολύ μεταδοτική νόσο των βοοειδών, την οποία θεωρούν υπερβολική.

Γαλλία – Γερμανία, συμμαχία αγροτών

Αν και η Γαλλία τηρεί διαφορετική στάση από τη Γερμανία - χθες ο Μακρόν επικαλούμενος «ομόφωνη πολιτική απόρριψη» ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ψηφίσει «κατά» της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur – σήμερα αγρότες από τις δύο χώρες ένωσαν τη φωνή τους.

Το πρωί οι Γάλλοι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία στο Στρασβούργο πριν ενωθούν με τους Γερμανούς συναδέλφους τους στην Pont de l'Europe, η οποία συνδέει το Στρασβούργο με την πόλη Κελ, σύμφωνα με το dna.fr.

Οι αγρότες θα διαδηλώσουν μέχρι τις 6 μ.μ.

Τα δύο στρατόπεδα

Εκτός από τη Γαλλία, κατά της συμφωνίας αναμένεται να ψηφίσουν η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να τη μπλοκάρουν.

Για την έγκρισή της απαιτείται ειδική πλειοψηφία - 55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Οι επικριτές της συμφωνίας εκφράζουν φόβους ότι θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με την είσοδο στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, αναφέρουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία, που δοκιμάζεται από τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.

Αλλάζει το εμπόριο

Η συμφωνία Mercosur προβλέπεται να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Με την κατάργηση μεγάλου μέρους των δασμών, αναμένεται να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κρασιού και τυριού. Από την άλλη πλευρά, θα διευκολυνθεί η εισαγωγή στην Ευρώπη βοείου κρέατος, πουλερικών, ρυζιού, ζάχαρης, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μέσω ποσοστώσεων αδασμολόγητων προϊόντων που προκαλούν ανησυχία στους πληττόμενους τομείς.

Εφόσον υπογραφεί η συμφωνία, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επικύρωση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.