Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους High Vis, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το γκρουπ από το Λονδίνο, ένα από τα πιο συναρπαστικά σύγχρονα βρετανικά σχήματα, φέρνει το πνεύμα του κλασικού punk στο σήμερα, πλαισιώνοντας τους θρύλους The Offspring και Bad Religion σε μια βραδιά-αναφορά για το είδος.

Οι High Vis είναι ένα γκρουπ που ξεχώρισε αμέσως στη σκηνή της πατρίδας του, γεφυρώνοντας τον σκληρό πυρήνα του hardcore με την ευρύτερη εναλλακτική μουσική. Από το 2018, το συγκρότημα από το Λονδίνο έχει διαμορφώσει έναν χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει την ωμή ένταση του είδους με επιρροές που εκτείνονται από το post-punk έως τη brit pop και τον ήχο του Madchester.

Με το ντεμπούτο τους άλμπουμ, No Sense No Feeling (2019), παρουσίασαν αυτό που οι ίδιοι έχουν χαρακτηρίσει, με ιδιαίτερη ευστοχία, «post-industrial Britain misery punk», ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της hardcore σκηνής. Το Blending (2022), που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μουσικά μέσα, εδραίωσε τη θέση τους, με τραγούδια όπως τα Talk For Hours και Trauma Bonds, όπου οι στίχοι του Graham Sayle σχολιάζουν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, χωρίς να παύουν ποτέ να αποπνέουν αισιοδοξία.

Στο πιο πρόσφατο, Guided Tour (2024), εμφανίζονται πιο ώριμοι και φιλόδοξοι από ποτέ, παραδίδοντας ένα δυναμικό σύνολο τραγουδιών που αποτυπώνει μια μπάντα σε διαρκή εξέλιξη, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου θα υποδεχτούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σύγχρονα συγκροτήματα, που έρχεται να προσθέσει ένταση και πάθος σε μια ήδη εκρηκτική βραδιά.

