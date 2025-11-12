Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του Χάρη Λεμπιδάκη στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα, ο Κώστας Τσουρός, έρχεται για να δώσει τις απαντήσεις του.

Το πρωί της Τρίτης, 12 Νοεμβρίου, ο Χάρης Λεμπιδάκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου και μίλησε με το Γιώργο Λιάγκα, παραχωρώντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Σαφέστατα, το κυριότερο θέμα της συζήτησης των δύο ανδρών, υπήρξε η απομάκρυνση – αποχώρηση, του Χάρη Λεμπιδάκη, από την εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στο ΣΚΑΙ, ένα γεγονός που έχει απασχολήσει ήδη από το πρωί της Δευτέρας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ωστόσο, σήμερα, Τετάρτη, ο Κώστας Τσουρός, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, αναφέρθηκε στην εν λόγω συνέντευξη, δίνοντας ορισμένες απαντήσεις και αφήνοντας αιχμές για τα όσα ακούστηκαν το πρωί.

Ο παρουσιαστής, μεταξύ άλλων θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, υποστηρίζοντας πως ο πρώην συνεργάτης του δεν τον κάλεσε προκειμένου να μάθει τη δική του οπτική, μία απάντηση που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ειπώθηκαν το πρωί.

Η απάντηση του Κώστα Τσουρού για τη συνέντευξη Λεμπιδάκη – Λιάγκα

Αφού λοιπόν προβλήθηκε στην εκπομπή το σχετικό απόσπασμα, ο Κώστας Τσουρός, πήρε το λόγο, ζητώντας λίγο χρόνο ώστε να τοποθετηθεί δημόσια: «Να πω το εξής. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι δε μπορεί κάποιος -χωρίς να γνωρίζει τι έχει συμβεί- να βγαίνει στον αέρα και να λέει έναν άνθρωπο ψεύτη. Και αυτό το έκανε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα. Πριν πει οτιδήποτε ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη. Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από εκεί και πέρα όμως, πώς ένας παρουσιαστής που έχει έναν καλεσμένο για συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μία πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά».

Σε δεύτερο χρόνο ο Κώστας Τσουρός σημείωσε: «Όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δύο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα, ούτε ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε να με ρωτήσει «εσένα η άποψή σου ποια είναι στο θέμα του Λεμπιδάκη». Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βγάζει μία ετυμηγορία ότι εγώ είμαι ψεύτης».

Μιλώντας ταυτόχρονα για τη συνέντευξη και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, ο παρουσιαστής σημείωσε: «Βλέπω λοιπόν ότι έχει βγάλει ένα συμπέρασμα ο Γιώργος Λιάγκας ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν συνεργάτη μου χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητά μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Απαντώντας στα όσα είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης σχετικά με τον τρόπο που αποχώρησε ο δημοσιογράφος από την εκπομπή «Το ‘χουμε», ανέφερε: «Να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη για τον οποίο έμαθα ότι παραιτείται από μία ανάρτηση στο Instagram; Ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέβασε ότι παραιτείται από την εκπομπή μου τη Δευτέρα χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Το έμαθα από το Instagram. Προτίμησε να επικοινωνήσει με στελέχη του καναλιού, όπως ο ίδιος είπε. Δεν επικοινώνησε ποτέ. Άρα εγώ θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο κάποιον που παραιτείται από την εκπομπή μου με μία ανάρτηση στο Instagram; Φαντάζομαι ότι κι εσύ Γιώργο το ίδιο θα έκανες».

«Επειδή αναφέρθηκε στη συνέντευξη ότι εγώ διαρρέω πράγματα… Εντάξει επειδή γνωριζόμαστε στον χώρο, ξέρουμε πολύ καλά ποιος διαρρέει και ποιος μιλάει και ποιος δε μιλάει. Και όλοι οι συνάδελφοι σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ τους έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω. Και εν τέλει δεν κατάλαβα, τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε; Γιατί από τα λεγόμενά του καταλάβαμε ότι τον διώξαμε, ενώ έκανε μία ανάρτηση τη Δευτέρα το πρωί που λέει ότι αποχώρησε», κατέληξε ο Κώστας Τσουρός.

