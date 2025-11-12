Ένταση δημιουργήθηκε στο πλατό του «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη του για την εκπομπή «Real View».

Με έντονο τρόπο εξέφρασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, την άποψή του για την εκπομπή «Real View» του ΟΡΕΝ. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, προβλήθηκε στο «Buongiorno», ένα σχετικό απόσπασμα, από τα όσα έλαβαν χώρα on air το προηγούμενο βράδυ.

Ειδικότερα, στην εκπομπή «Real View», της Τρίτης 12 Νοεμβρίου, οι τέσσερις παρουσιάστριες, φιλοξένησαν στο πλατό, μέσω τηλεφωνική σύνδεσης, έναν από τους πατεράδες, που έχασαν το παιδί τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Με τη σειρά τους, η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη, η Έλενα Χρισοπούλου και η Ελίνα Παπίλα, έκαναν ερωτήσεις στον καλεσμένο τους σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Παρ’ όλα αυτά, εκείνος, αρνήθηκε να απαντήσει στα εν λόγω ερωτήματα, καθώς, όπως δήλωσε, είναι κάτι που δεν τον αφορά.

Οι τέσσερις γυναίκες δεν σταμάτησαν να ρωτούν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αμηχανία στο πλατό της ζωντανής εκπομπής, όσο ο εκείνος, αρνούνταν να δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε σχετικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Στο σήμερα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, αφού παρακολούθησε το εν λόγω απόσπασμα, πήρε το λόγο για να εκφράσει εντόνως την προσωπική του άποψη ως προς την εκπομπή: «Είναι ασχήμια αυτό που έγινε, είναι τηλεοπτική ασχήμια. Δεν είναι ατόπημα. Ατόπημα έχω κάνει πολλά τηλεοπτικά, τα οποία προσπαθώ να διορθώσω και έχω μετανιώσει. Δεν μιλάω για όλους μας, δεν γενικεύω. Εδώ μιλάμε για τηλεοπτική ασχήμια. Παιδιά control δεν έχουν; Μας έφερε όλους σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σταματήστε να φέρνετε έναν άνθρωπο…. αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του! Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που τον φέραμε καλεσμένο και δεν θέλει να απαντήσει για την Νίκα και τον πιέζουμε», σημείωσε αρχικά με έντονο τρόπο.

Και συνέχισε: «Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και πολύ λεπτή η κατάσταση. Με το στανιό θα μας πεις; Δεν θέλω! Και πολύ ευγενικά ο άνθρωπος, όχι θα μας πεις! Εδώ το έφαγε η Μουτίδου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Την ευθύνη το έφαγε μέχρι η Σοφία Μουτίδου λόγω του περιστατικού με τον Απόστολο Γκλέτσο, εδώ έχουν ευθύνη και οι κυρίες. Δεν ξέρω αν το κάνουν επειδή τους το έχουν πει. Επειδή το συζητήσαμε, εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τους έβαλαν λόγια «παιδιά σας έχει επισκιάσει η Μουτίδου» και πήγαν και εκείνες να βγουν μπροστά. Γνωματεύσεις, «φοβάστε», πώς εσύ βγάζεις συμπεράσματα για τα συναισθήματά του, θα πεις ότι φοβάται ένας άνθρωπος; Όχι Σοφία!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6l64uz0egh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το ότι βάλανε τον άνθρωπο σε θέση υπεράσπισης της Μαρίας Καρυστιανού ενώ λέει ότι: παιδιά δεν θέλω, δεν με νοιάζει», ανέφερε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Ζαρίφη, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να δηλώνει:

«Ντροπή σας! Ντροπή σας! Ντροπή ρε παιδιά, ντροπή! Ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και πρέπει με το στανιό να μας πει για την Καρυστιανού!».