Η πρώτη αντίδραση στα σχόλια Λαζόπουλου και Μουτίδου για εκείνον.

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε μια απάντηση... όλο νόημα στα όσα είπαν μέσα από τις εκπομπές τους η Σοφία Μουτίδου και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν περάσει σε διαφημιστικό διάλειμμα, αποκάλυψε πως λαμβάνει μηνύματα από τηλεθεατές που τον ρωτούν αν σκοπεύει να απαντήσει στους επικριτές του. Όσοι συντονίστηκαν σήμερα στην εκπομπή του, περιμένοντας να δουν την αντίδρασή του στα λεγόμενα της ηθοποιού και του γνωστού κωμικού, μάλλον θα απογοητευτούν, καθώς, όπως είπε ο ίδιος, δεν πρόκειται να δώσει καμία απάντηση σε «εμμονικούς ανθρώπους».

