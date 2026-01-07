Νέες πληροφορίες για την απουσία του δημοσιογράφου από τη σημερινή εκπομπή.

Εκτός «Πρωινού» ήταν σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Τάσο Τεργιάκη να αναλαμβάνει την παρουσιάση της εκπομπής, αναφέροντας μάλιστα στην έναρξη της εκπομπής οτι ο Γιώργος Λιάγκας λείπει καθώς προέκυψε ένα θέμα υγείας.

«Να σας πω ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα εξηγήσει τι έχει συμβεί», ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης.

Λίγη ώρα αργότερα ο δημοσιογράφος επανήλθε με περισσότερες πληροφορίες για την απουσία του Λιάγκα ,αναφέροντας πως είχε ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι του.

«Η παρέα του Γιώργου είναι εδώ, ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Μας στέλνετε μηνύματα όλοι. Είχε ένα ατυχηματάκι στο σπίτι αλλά όλα καλά. Ο καπετάνιος είναι γερό σκαρί, οπότε δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα» συμπλήρωσε.