H ανάρτηση του παρουσιαστή μετά το ατύχημα και την απουσία από «το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ένα ατύχημα ήταν τελικά ο λόγος ο Γιώργος Λιάγκας απουσίασε από τη σημερινή εκπομπή το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης στην έναρξη της εκπομπής «Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι, σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi6x4pnzi01?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγη ώρα αργότερα ο δημοσιογράφος επανήλθε με περισσότερες πληροφορίες για την απουσία του Λιάγκα ,αναφέροντας πως είχε ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι του. «Η παρέα του Γιώργου είναι εδώ, ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Μας στέλνετε μηνύματα όλοι. Είχε ένα ατυχηματάκι στο σπίτι αλλά όλα καλά. Ο καπετάνιος είναι γερό σκαρί, οπότε δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα» συμπλήρωσε.

H ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μέσα από τα προσωπικά του social media. «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασληπιείου Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτε άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.