Ο Λάκης Λαζόπουλος εμφανίσθηκε επί σκηνής με το εξώδικο.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς ο παρουσιαστής του «Πρωινού» αποφάσισε να κινηθεί νομικά ύστερα από τη σάτιρα που δέχθηκε στην τελευταία εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο Λάκης Λαζόπουλος, γνωστός για το αιχμηρό του χιούμορ, αναφέρθηκε στο γεγονός επί σκηνής, κρατώντας μάλιστα το εξώδικο στο χέρι. «Έκανε κοινοποίηση και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν λέω ειδήσεις. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του σωστά», σχολίασε με χαρακτηριστικό ύφος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, πρόσθεσε: «Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Ποιος σε ματιάζει; Μόνος σου ματιάζεσαι. Αυτοματιάζεσαι. Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι όλη μέρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6zmd88a6qp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ένταση μεταξύ των δύο ξεκίνησε έπειτα από προηγούμενη εκπομπή του Λαζόπουλου, όπου ο κωμικός σχολίασε δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη. Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί στο πλευρό του σκηνοθέτη Πάνου Ρούτσι, ενώ είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης και το περιστατικό κατά το οποίο η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε με περιπολικό στη Χαλκιδική, ύστερα από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό της.

Η αφορμή για τη σάτιρα φαίνεται να δόθηκε από τηλεοπτικά αποσπάσματα και δηλώσεις του παρουσιαστή, με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι τηλεοπτικοί παρουσιαστές χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τις λέξεις στον δημόσιο λόγο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de720fuxlaa1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δηλώσεις του Λαζόπουλου

«Υπάρχουν παρουσιαστές που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ζυγίζουν τις λέξεις τους», ανέφερε ο γνωστός δημιουργός, προσθέτοντας:

«Για να καταλάβω δηλαδή, η λέξη βλάξ είναι πιο ελαφριά από τη λέξη ανόητος; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια».