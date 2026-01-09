Ο ξυλοδαρμός της μαθήτριας έγινε 100 μέτρα μακριά από το σχολείο της.

Μια 16χρονη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού χθες το μεσημέρι στον Άγιο Παντελεήμονα, από τέσσερις συνομήλικες κοπέλες. Το νέο περιστατικό νεανικής βίας σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σχολείο της ανήλικης, η οποία είναι κινεζικής καταγωγής. Σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχτηκε επίθεση με τα χέρια, χωρίς να χρησιμοποιηθεί αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση με μώλωπες στο νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μαθητές που ήταν παρόντες ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία της, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για διαμάχη που σχετίζεται με ένα αγόρι. Οι ακριβείς λόγοι του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από την αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, καθώς και των μητέρων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όλοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk28mco34w1?integrationId=40599y14juihe6ly}