Το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση

Μείωση κατά 6,9% κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 29,9 δισ. ευρώ, έναντι 32,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση της αξίας των εισαγωγών, παρά τη συγκρατημένη υποχώρηση των εξαγωγών.

Ειδικότερα, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, με αύξηση του ελλείμματος κατά 268,6 εκατ. ευρώ ή 1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η αύξηση ήταν οριακή, στα 29 εκατ. ευρώ ή 0,1%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου στο 11μηνο οφείλεται κυρίως στις διακυμάνσεις της αξίας των ενεργειακών προϊόντων και λιγότερο σε διαρθρωτική ενίσχυση των εξαγωγών.

Η συνολική αξία των εισαγωγών στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 ανήλθε σε 74,4 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία ενισχύθηκαν κατά 1,4%, γεγονός που καταδεικνύει ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης σε βασικές κατηγορίες αγαθών.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η συνολική αξία τους στο 11μηνο διαμορφώθηκε στα 44,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,1% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 2,1%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία ενισχύθηκαν κατά 2,3%, αποτυπώνοντας θετική πορεία για τους εξαγωγικούς κλάδους εκτός ενέργειας.

Θετικά είναι τα μηνύματα και από το μέτωπο των εξαγωγών στο ξεκίνημα του έτους, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο πρώτο τετράμηνο ξεπέρασε τα 15 δισ. ευρώ. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι, εφόσον διατηρηθεί η δυναμική αυτή, το 2025 θα μπορούσε να αποτελέσει νέο έτος-ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές, παρά το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Σε μηνιαία βάση, το εμπορικό έλλειμμα τον Νοέμβριο του 2025 μειώθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ, έναντι 3,3 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 3%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η μείωση έφθασε το 3,3%.

Οι εισαγωγές τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 6,87 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,6% σε ετήσια βάση, με αντίστοιχη υποχώρηση και στις κατηγορίες χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία. Αντίθετα, οι συνολικές εξαγωγές κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,4%, φθάνοντας τα 4,07 δισ. ευρώ, αν και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση άνω του 5%, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που συνεχίζουν να δέχονται ορισμένοι εξαγωγικοί κλάδοι.