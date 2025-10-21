Σημαντική συμβολή στη βελτίωση του ισοζυγίου είχε και η διεύρυνση του πλεονάσματος των υπηρεσιών, κυρίως λόγω της ανόδου του ταξιδιωτικού ισοζυγίου.

Αισθητά περιορισμένο εμφανίζεται το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, καθώς διαμορφώθηκε στα 6,6 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και στην αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 5,4% (-0,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,6% (-3,1% σε σταθερές τιμές). Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 2,7%, καταγράφοντας σε σταθερές τιμές αύξηση 6,1% και 2,1% αντίστοιχα.

Σημαντική συμβολή στη βελτίωση του ισοζυγίου είχε και η διεύρυνση του πλεονάσματος των υπηρεσιών, κυρίως λόγω της ανόδου του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η θετική αυτή εξέλιξη αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε, κυρίως χάρη στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή άνοδο, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία όμως αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Θετική εικόνα παρουσίασε και το ισοζύγιο κεφαλαίων, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα 609,8 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την ίδια περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων συρρικνώθηκε στα 6,0 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές ροές, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις τους –που αντανακλούν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα– ανήλθαν σε 8,1 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι απαιτήσεις των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 4,4 δισ. ευρώ λόγω μεγαλύτερων τοποθετήσεων σε μετοχές επιχειρήσεων του εξωτερικού, εξέλιξη που αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από μείωση 2,7 δισ. ευρώ στις τοποθετήσεις σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 8,4 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Τέλος, στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού αποδίδεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων, ύψους 4,3 δισ. ευρώ, καθώς και στην άνοδο των δανείων προς μη κατοίκους κατά 440,5 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 450,8 εκατ. ευρώ. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων οφείλεται στην υποχώρηση κατά 5,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, εξέλιξη που καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή των τραπεζογραμματίων.