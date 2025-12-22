Την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Βελτίωση παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας στο πρώτο δεκάμηνο του 2025, παρά την επιδείνωση που καταγράφηκε τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, των υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε.

Στο δεκάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 3,4%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,5%. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι εισαγωγές κατά 2,3%. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, χάρη κυρίως στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, με τις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών να αυξάνονται κατά 4,4% και τις σχετικές εισπράξεις κατά 8,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε, λόγω χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε, κυρίως εξαιτίας μειωμένων καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς.

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο κεφαλαίων, την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα 582,9 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος πέρυσι, αντανακλώντας αυξημένες καθαρές εισπράξεις της γενικής κυβέρνησης.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, που αποτυπώνει τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό, συρρικνώθηκε και διαμορφώθηκε σε 7,5 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο.

Στον αντίποδα, τον Οκτώβριο του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 449,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών, παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στο ισοζύγιο αγαθών.

Σε μηνιαία βάση, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,0% σε τρέχουσες τιμές. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 3,2%, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 1,9%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε μικρή κάμψη, λόγω της επιδείνωσης στις μεταφορές και στις λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,2%.

Τον ίδιο μήνα, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων πέρασε σε έλλειμμα, αντανακλώντας καθαρές πληρωμές της γενικής κυβέρνησης. Το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον Οκτώβριο του 2024.

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τον Οκτώβριο οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν σημαντικές καθαρές ροές τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις υποχρεώσεις των κατοίκων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη συναλλαγή να αφορά την εξαγορά της Bally’s International Interactive στις ΗΠΑ από τον όμιλο INTRALOT. Τέλος, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στο τέλος Οκτωβρίου του 2025 ανήλθαν σε 19,7 δισ. ευρώ, αυξημένα σημαντικά σε σχέση με τα 14,8 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.