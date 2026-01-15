Αλλάζουν τα όρια συναλλαγών σήμερα μέσω RIS.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο διπλασιασμός των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων και τις πληρωμές ελευθέρων επαγγελματιών μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Με το νέο πλαίσιο, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS Person to Person (P2P), με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS Person to Professionals (P2Pro).

Η διεύρυνση των ορίων έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανόδου της χρήσης των άμεσων πληρωμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 που ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ, οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS P2P κατέγραψαν ετήσια αύξηση 90% και ανήλθαν σε 111,4 εκατομμύρια συναλλαγές, με τη βάση χρηστών να φτάνει τα 4,3 εκατομμύρια. Παράλληλα, στο IRIS P2Pro έχουν εγγραφεί 583.445 επαγγελματίες, ενώ στο φυσικό κατάστημα, μέσω του IRIS Commerce, εξυπηρετούνται 1,2 εκατομμύρια POS και περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών, στις οποίες εντάσσεται και το IRIS, καθώς αντιπροσώπευσαν το 27% των μεταφορών πίστωσης. Πέρα από τη δυναμική των instant payments, το σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ παρουσίασε ευρεία και ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των διατραπεζικών υπηρεσιών. Υπηρεσίες όπως οι πληρωμές RF/QR και οι πάγιες εντολές κάλυψαν το 38,6% του συνόλου των συναλλαγών, ενισχύοντας τη σταθερότητα του οικοσυστήματος, ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές μέσω ΑΤΜ αυξήθηκαν κατά 27,7% σε σύγκριση με το 2024.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω του συστήματος πληρωμών της ΔΙΑΣ 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται στα 544,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο αυτό, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ, αφορούσαν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ, με την 24η Νοεμβρίου 2025 να ξεχωρίζει ως μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη συναλλακτική κίνηση.