Τον Ιούλιο του 2025 το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε.

Τα τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 12,5% στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σημαντικά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, φτάνοντας τα 6,7 δισ. ευρώ, έναντι 8,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση κατά 1,4 δισ. ευρώ αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό του ελλείμματος αγαθών, τη διεύρυνση του πλεονάσματος υπηρεσιών και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Συγκεκριμένα, στο ισοζύγιο αγαθών η πτώση των εισαγωγών ξεπέρασε σε απόλυτους όρους τη μείωση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 4,9% σε τρέχουσες τιμές (αλλά σημείωσαν μικρή αύξηση 0,3% σε σταθερές), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,6% (-2,1% σε σταθερές τιμές). Ξεχωριστή δυναμική παρουσίασαν οι συναλλαγές χωρίς καύσιμα, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,5% και οι εισαγωγές κατά 3,4%.

Στον τομέα των υπηρεσιών το πλεόνασμα διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης του τουρισμού, η οποία αντιστάθμισε την επιδείνωση στο ισοζύγιο μεταφορών. Οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και τα τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 12,5% στο επτάμηνο. Τον Ιούλιο, μάλιστα, τα έσοδα ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ από 3,9 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν, με το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου να φτάνει τα 12,18 δισ. ευρώ έναντι 10,83 δισ. ευρώ το 2024.

Το πλεόνασμα πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε βελτίωση, κυρίως χάρη στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων ενισχύθηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, παρά την υποχώρηση των εισπράξεων σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Τον Ιούλιο του 2025 το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 938,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης στα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων.

Στον αντίποδα, το έλλειμμα αγαθών αυξήθηκε, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,2% σε τρέχουσες τιμές, έναντι μείωσης 2,2% των εισαγωγών, ενώ και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε λόγω υψηλότερων καθαρών πληρωμών σε όλους τους τομείς.