Σε 48ωρο «μπλακ άουτ» προχωρούν οι αγρότες την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψή τους στα Νέα Μάλγαρα.

Για δύο ημέρες, το σύνολο της χώρας αναμένεται να παραλύσει, καθώς θα υπάρξουν εκτεταμένοι αποκλεισμοί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, στις παρακαμπτήριες οδούς και σε κομβικά σημεία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, καθώς και στην Εγνατία και την Ιόνια Οδό. Μπλόκα θα στηθούν επίσης στη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας, στη Νεστάνη στην Πελοπόννησο, ενώ κλειστά θα παραμείνουν και τα Νέα Μάλγαρα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε τελωνεία και σταθμούς διέλευσης, συγκεκριμένα στους Ευζώνους, τη Νίκη, τον Προμαχώνα, την Εξοχή, το Ορμένιο και τους Κήπους, καθώς και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfg26ts2k79t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά τα Θεοφάνεια, οι αγρότες προγραμματίζουν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με αποκλεισμούς:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

στην Εγνατία Οδό

στην Ιόνια Οδό

περιμετρικά της Αθήνας

στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου

στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης, στη Μελούνα

Παράλληλα, οι αγρότες έστειλαν σαφές μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του «να μην διανοηθεί να ταξιδέψει στις 7 Ιανουαρίου στο εξωτερικό για την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur».

Όπως προειδοποιούν, εάν δεν ικανοποιηθούν εγγράφως τα 14 αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και δεν υπάρξει σαφής κυβερνητική δέσμευση, ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και κλιμάκωση.

Αναλυτικά η απόφαση των αγροτών

«Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους εκπροσώπους και των 62 μπλόκων πως την Πέμπτη και Παρασκευή η χώρα σφραγίζεται για 48 ώρες σε όλο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, στις παρακαμπτήριους οδούς και σε κομβικά οδικά δίκτυα, αντίστοιχα.

Αποφασίστηκε να σταλθεί μήνυμα στον πρωθυπουργό της χώρας να μην διανοηθεί να ταξιδέψει στις 7 Ιανουαρίου στο εξωτερικό για να υπογράψει την συμφωνία Μερκοσουρ. Η ελληνική κυβέρνηση να καταψηφίσει την συμφωνία και να μη διανοηθεί να την υπογράψει σε καμία περίπτωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dffzxonhu4ll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε πως την Πέμπτη και τη Παρασκευή αποκλείονται:

Η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονικης

Η Εγνατία Οδός

Η Ιόνια Οδός

Η πρωτεύουσα των Αθηνών περιμετρικά

Η Πελοπόννησος και το οδικό της δίκτυο

Η Εθνική Οδός Λάρισας-Κοζανης στη Μελούνα

Ο αγώνας αυτός θα δοθεί μέχρι τέλους.

Εάν δεν ικανοποιηθούν τα 14 αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εγγράφως και δεν δεσμευθεί η κυβέρνηση ο αγώνας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση.

Ενωμένοι θα νικήσουμε!».

«Δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω»

«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και έχει το περιθώριο κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε ένα πραγματικό διάλογο» τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Ε65 Κώστας Τζέλλας και πρόσθεσε:

«Αν θέλουν αύριο (σ.σ. σήμερα) κιόλας μπορούν να μας καλέσουν σε ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας και να τελειώνει μια και καλή αυτός 48ωρος αποκλεισμός. Ως πρώτο βήμα. Ο αγώνας δεν σταματάει».

«Το μήνυμα που βγήκε σήμερα μέσα από εδώ είναι ότι δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα, όσες κι απειλές κι αν μας ρίξουν, είμαστε χαρακωμένοι στους δρόμους, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει» δήλωσε από την πλευρά του ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Νεων Μαλγάρων και συνέχισε:

«Το μήνυμα είναι ένα. Όχι στη Μερκοσούρ. Βγήκε μέσα από όλους, μέσα από την αίθουσα, από εκατοντάδες στόματα. Θέτουμε τον πρωθυπουργό προ των ευθυνών του.

Δεν πρέπει να σηκωθεί και να πετάξει με το αεροπλάνο να πάει να υπογράψει τη Μερκοσούρ. Θα έχει να απολογηθεί απέναντι σε όλη την κοινωνία»

«Έχουμε στείλει στην κυβέρνηση αναλυτικό κατάλογο με τα προϊόντα και το τι ζητάμε για κάθε προϊόν. Δική της υπόθεση είναι να δει και να ελέγξει και τέλος πάντων να πάρει μια απόφαση» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας από το μπλόκο της Νίκαιας και συνέχισε: «Όμως δεν μπορεί να μην υπάρχουν αναπληρώσεις. Σίγουρα αυτή η αναπλήρωση είναι πάρα πολύ λίγη και είναι μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της κυβέρνησης».

Σε ερώτηση τι θα κάνουν, εάν ληφθούν διοικητικά μέτρα ο κ. Μαρούδας ξεκαθάρισε ότι «ο αγώνας μας δεν αντιμετωπίζεται με κρατική καταστολή και με αυταρχισμό», αλλά με «ικανοποίηση αιτημάτων».