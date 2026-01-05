«Στα σκαριά» κοινή πρωτοβουλία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εντός της από τους Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση, προκειμένου να επιτεθούν στον πρωθυπουργό που «προσπέρασε» το Διεθνές Δίκαιο για να δικαιολογήσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Επιτακτική κρίνουν, πλέον, την ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών κομμάτων απέναντι στην κυβέρνηση, μετά την απαράδεκτη -όπως τη χαρακτηρίζουν- δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, στελέχη από την όλη Κεντροαριστερά.

Μάλιστα, εντός της εβδομάδας δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια κοινή πρωτοβουλία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο από τους Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να επιτεθούν στον πρωθυπουργό που «προσπέρασε» το Διεθνές Δίκαιο, ώστε να δικαιολογήσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Επικίνδυνος πρωθυπουργός»

Είναι γνωστό και ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ, από τη μία πλευρά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, από την άλλη, δεν έχουν διαχρονικά την ίδια αντίληψη για τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν εμπόδισε τα τρία κόμματα να πράξουν το αυτονόητο. Δηλαδή να καταγγείλουν, εν αρχή την κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Το μέγα, όμως, ζήτημα για το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν είναι αποκλειστικά η επίθεση στη λατινοαμερικάνικη χώρα και η απαγωγή του Νίκολας Μαδούρο, αλλά η στάση της κυβέρνησης. Για την ακρίβεια, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την οποία ανέφερε ότι «δεν είναι ώρα για να εξετάσουμε τη νομιμότητα» των πράξεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και τα τρία κόμματα που εκφράζουν την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, αντέδρασαν με ιδιαιτέρως έντονο τρόπο στους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού.

«Η αναφορά του ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” από τη θέση του Πρωθυπουργού μίας χώρα που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ήταν ακόμα πιο σκληρός στην τοποθέτηση του. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «οξύτατη ανεπάρκεια αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μας με αυτόν τον πρωθυπουργό», ενώ υπογράμμισε πώς πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση.

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο.

Αν πιστεύει ότι η «σωστή στιγμή» θα είναι μόνο όταν η Ελλάδα θα χρειαστεί να επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο και στην Κύπρο, δυστυχώς θα είναι πολύ αργά», σημείωσε από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Αναμένονται πρωτοβουλίες

Από τη στιγμή που όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου αναγνωρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια «επικίνδυνη» τοποθέτηση, δεν σκοπεύουν να αφήσουν την υπόθεση να «ξεθυμάνει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ήδη ένας γύρος διερευνητικών επαφών, με σκοπό το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να φέρουν από κοινού τον πρωθυπουργό στη Βουλή και να «απολογηθεί» για τη στάση του. Ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν την Τετάρτη, καθώς ο μεν Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για τα Θεοφάνια, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος στη Θεσσαλονίκη.