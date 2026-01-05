Αύριο είναι τα Θεοφάνια τα οποία αποτελούν επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους.

Κλειστά θα είναι αύριο τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ καθώς τα Θεοφάνια θεωρούνται επίσημη αργία. Όλα τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά εκτός από τα τύπου shop & go αλλά και μικρότερες αλυσίδες όπως τα ΟΚ και τα Bazaar.

Μάλιστα, αυτές οι αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και αύριο αργά το βράδυ.

Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν αύριο

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογιστεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι-ες που θα απασχοληθούν δικαιούνται: