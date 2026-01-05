Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η ΠΟΜΙΔΑ. Θέτει εκ νέου το ζήτημα της βιωσιμότητας της μικρής και μεσαίας ακίνητης περιουσίας.

Παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις που επιφέρουν ελαφρύνσεις στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων επανέρχονται με ένα εκτενές πλαίσιο διεκδικήσεων, εκτιμώντας ότι τα προβλήματα της αγοράς παραμένουν δομικά και άλυτα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία, ενόψει του 43ου Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου της, επιχειρεί να θέσει εκ νέου το ζήτημα της βιωσιμότητας της μικρής και μεσαίας ακίνητης περιουσίας.

Το 2026 αποτελεί ήδη έτος-ορόσημο για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, καθώς μια σειρά από φορολογικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ αλλάζουν ουσιαστικά το τοπίο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια. Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ αλλάζει ριζικά τη φορολογική επιβάρυνση χιλιάδων ιδιοκτητών. Μέχρι πρότινος, το συγκεκριμένο τμήμα εισοδήματος φορολογούνταν με 35%, γεγονός που δημιουργούσε υψηλές επιβαρύνσεις ακόμη και για ιδιοκτήτες με περιορισμένο αριθμό ακινήτων. Πλέον, τα πρώτα 12.000 ευρώ φορολογούνται με 15%, το επόμενο κλιμάκιο έως τις 24.000 ευρώ με 25%, από τις 24.001 έως τις 35.000 ευρώ με 35%, ενώ για εισοδήματα άνω των 35.001 ευρώ παραμένει ο συντελεστής 45%.

Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε σημαντικές ετήσιες ελαφρύνσεις. Για εισοδήματα που κινούνται μεταξύ 12.001 και 24.000 ευρώ, η μείωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και τα 1.300 ευρώ. Ένας ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθώματα ωφελείται με μείωση φόρου περίπου 800 ευρώ, ενώ για εισόδημα 25.000 ευρώ η ελάφρυνση προσεγγίζει τα 1.200 ευρώ.

Ωστόσο, η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις αυτές, αν και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες στρεβλώσεις που πλήττουν τους ιδιοκτήτες.

Κεντρικό αίτημα της Ομοσπονδίας αποτελεί η καθιέρωση τριετούς φοροαπαλλαγής για τα μισθώματα κενών κατοικιών ή ακινήτων που μετατρέπονται από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, χιλιάδες διαμερίσματα παραμένουν εκτός αγοράς όχι από κερδοσκοπική διάθεση των ιδιοκτητών, αλλά λόγω του φόβου επισφαλών μισθώσεων, υψηλών φορολογικών βαρών και αδυναμίας αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Η φοροαπαλλαγή θεωρείται αναγκαίο κίνητρο για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να αποσυμφορηθεί η αγορά ενοικίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη θέσπισης «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών. Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι η μονομερής προστασία του μισθωτή, χωρίς αντίστοιχες εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη, οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις πολύμηνης ή και πολυετούς απλήρωτης χρήσης ακινήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης, ώστε να αποκατασταθεί, όπως επισημαίνεται, η ισορροπία στις συμβατικές σχέσεις.

Ανησυχία προκαλεί στους ιδιοκτήτες και η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων. Παρότι η Ομοσπονδία δηλώνει υπέρ της διαφάνειας, προειδοποιεί για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η απώλεια της έκπτωσης φόρου 5% σε περιπτώσεις ασυνέπειας των ενοικιαστών, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη στον εκμισθωτή.

Αντίστοιχα, στις επαγγελματικές μισθώσεις, εκφράζεται έντονη αντίθεση στις συνεχείς παρατάσεις του πλαφόν 3% στις αυξήσεις, με την ΠΟΜΙΔΑ να κάνει λόγο για «έμμεση δέσμευση» της ιδιωτικής περιουσίας.

Στο μέτωπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η Ομοσπονδία ζητεί σαφές και σταθερό πλαίσιο, χωρίς νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις. Παράλληλα, θέτει ζήτημα για το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ζητώντας διασταύρωση στοιχείων χωρίς αναδρομικές χρεώσεις για διορθώσεις εμβαδών, ενώ αντιδρά έντονα στις προβλέψεις του νέου Κώδικα ΟΤΑ για επιβολή αυξημένων δημοτικών τελών σε κενά ακίνητα.

Οι διεκδικήσεις αυτές αναμένεται να τεθούν αναλυτικά στο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και της αυτοδιοίκησης.