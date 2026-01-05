Άστατες οι καιρικές συνθήκες αυτήν την εβδομάδα. Έρχεται ψυχρό κύμα, σύμφωνα με τον Κλέαεχο Μαρουσάκη.

Σήμερα αναμένονται βροχές. ενώ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open.Κλέαρχο Μαρουσάκη, έτσι θα κυλήσουν και οι επομενες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή.

Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει σήμερα.

Γενικά σήμερα, θα κυριαρχήσουν συννεφιές στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Προς τα κεντρικά, δυτικά και βόρεια αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις έως και την Πέμπτη. Μέσα στο Ιόνιο θα φθάσνουμε ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός έχει μαλακώσει σε ότι αφορά το κρύο καθώς η μέγιστη θερμοκρασία θα φθάσει έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακά υψηλές θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή, ενώ ο νοτιάς θα μεταφέρει και αφρικανική σκόνη στη χώρα μας.

Στην Αττική, περιμένουμε συννεφιές και μία πιθανότητα κοντά στο απόγευμα να βγουν λίγες διάσπαρτες βροχές, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Ο υδράργυρος κοντά στο μεσημέρι θα βρεθεί στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πιο βαρύς ο καιρός. Κατά διαστήματα θα έχουμε και λίγες βροχοπτώσεις, χωρίς όμως να έχουν μεγάλη ένταση. Η θερμοκασία έως και 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι έντονοι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Θεοφάνια, δεν θα αλλάξει το καιρικό μοτίβο. Οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν προς τη δυτική Ελλάδα και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας (Ιόνιο, δυτικά ηπειρωτική, ανατατολική Μακεδονία, Θράκη, βορειοανατολικό Αιγαίο).

Κατά διαστήματα κάποιες βροχές θα βγαίνουν και προς την κενρτική και βόρεια χώρα αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι πιο έντονες όμως βροχές θα εστιάζονται κυρίως στα δυτικά και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Θ απικρατήσουν νοτιάδες ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλά επίπεδα.

Στην Αττική μπορεί να βγουν λίγες μπόρες, όχι όμως κάτι το αξιόλογο.

Την Τετάρτη του Άϊ - Γιαννιού ο καιρός θα παραμείνει και πάλι βαρύς προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. θα έχουμε όμως μια τάση τα φαινόμενα να επεκταθούν και προς τα νότια τμήματα.

Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι οι πιο βροχερές ημέρες της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Θα έχουμε πολλές βροχές, θα επηρεαστεί και η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Πέμπτη.

Μιλάμε ουσιαστικά για μία εβδομάδα που θα είναι αρκετά άστατη,αρκετά βροχερή.

Οι νοτιάδες θα κυριαρχούν με ισχυρές εντάσεις μέχρι και την Πέμπτη. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρς.

Από την Παρασκευή, μπαίνει ο βοριάς, έρχονται πιο ψυχρές αέριες μάζες, ελαχιστοποιούνται οι βροχές και πέφτει η θερμοκρασία.

Θα απομακρυνθεί και η αφρικάνική σκόνη.

