Τα ντέρμπι, οι σίγουροι και οι περιφέρειες που αναζητείται ενίσχυση- Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων και των αλλαγών στους συσχετισμούς που θα επιφέρουν τυχόν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Mε το που επιστρέψει από το Φανάρι, το οποίο παραδοσιακά επισκέπτεται τις ημέρες των Φώτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα υπαρκτά ζητήματα που αντιμετωπίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και τα οποία συνοψίζονται στη φράση του Παύλου Γερουλάνου για την «κολλημένη βελόνα». Στην πραγματικότητα όλα τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ αρχίζουν και τελειώνουν με τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Χαμηλές πτήσεις που στην πράξη δυσκολεύουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μετατρέψουν σε πειστικό επιχείρημα το αφήγημα του Νίκου Ανδρουλάκη το κόμμα του να είναι πρώτο στις εκλογές έστω και με μια ψήφο.

Την ώρα, μάλιστα, που οι δημοσκοπήσεις επικρέμονται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς συνέδριο, το δεύτερο επί προεδρίας Ανδρουλάκη. Μέσα σε αυτό το κλίμα έχει ανοίξει η συζήτηση για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, με τον δήμαρχο Αθηναίων να ζητά την ενεργοποίηση της διάταξης του καταστατικού για τη διεξαγωγή εκλογών σε κάθε νομό για την ανάδειξη των υποψηφίων. Η Χαριλάου Τρικούπη δεν απάντησε στην πρόταση του Χάρη Δούκα, δεν μοιάζει όμως να βλέπει με θετικό μάτι μια τέτοια επιλογή. Ενδεχομένως όταν στελεχωθεί η αρμόδια επιτροπή, στην οποία ηγείται το ιστορικό στέλεχος Πέτρος Λάμπρου, ως κίνηση καλής θελήσεως, να είναι πιο διευρυμένη.

Τα κομματικά στελέχη αλλά και όσοι γνωρίζουν τον εκλογικό νόμο δεν είναι εύκολο να κάνουν τους σχεδιασμούς τους για τις πιθανές έδρες που θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο κομματικός χάρτης. Εν προκειμένω τι θα γίνει με τα πιθανολογούμενα κόμματα από τον κ. Τσίπρα και την κυρία Καρυστιανού. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της διεδρικής Άρτας. Διαφορετικές θα είναι οι προοπτικές αν υπάρχει κόμμα Τσίπρα και εντελώς διαφορετικές αν δεν υπάρχει. Στον παραδιπλανό νομό, πάντως, την Πρέβεζα, θα είναι υποψήφιος ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος ήδη περνάει τις μισές μέρες της εβδομάδας στην εκλογική του περιφέρεια.

Το Λεκανοπέδιο και η υποψηφιότητα της Άννας στο Νότιο Τομέα

Το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει στις μεγάλες περιφέρειες της πρωτεύουσας, πρωτίστως για τα κεντρικά στελέχη του κόμματος. Η πιο ισχυρή προσθήκη είναι αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία θα διεκδικήσει την έδρα στον Νότιο Τομέα. Στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νυν βουλευτή Παύλο Χρηστίδη, τον Χρήστο Κακλαμάνη (σ.σ: γιος του Απόστολου Κακλαμάνη), που θα πάρει το βάπτισμα του πυρός, καθώς επίσης και την πρώην βουλευτή Τόνια Αντωνίου.

Στον Βόρειο Τομέα θα είναι υποψήφιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Σε αυτή την περιφέρεια είναι πανίσχυρη η Μιλένα Αποστολάκη, θυμίζουμε ότι στις τελευταίες εκλογές είχε αφήσει εκτός βουλής τον Ανδρέα Λοβέρδο. Εκ νέου υποψήφιοι θα είναι και οι Παναγιώτης Βλάχος και Ρένια Ζαρκαδούλα, ενώ δεν αποκλείεται και κάποιο άλλο πρόσωπο έκπληξη.

Στα Δυτικά η νυν βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου θα βρει απέναντί της ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της νεότερης γενιάς, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, που είναι και ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον Θανάση Κατερινόπουλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κενό στελεχών υπάρχει στην Α’ Αθήνας στην περίπτωση που, όπως φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα, ο Χάρης Δούκας δεν είναι υποψήφιος. Όπως και να έχει είναι πανίσχυρος ο νυν βουλευτής Παύλος Γερουλάνος. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Δημήτρη Οικονόμου, ενώ αποδυναμωμένη φαίνεται να είναι η Ρωξάνη Μπέη μετά τις αλλαγές που έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων στις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.

Στην Ανατολική Αττική φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να παίζει χωρίς αντίπαλο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, με τις περιπτώσεις της Βάσιας Αναστασίου και του Γιάννη Ράπτη να δώσουν μάχη για την δεύτερη θέση. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την εν λόγω περιφέρεια έχει παίξει και το όνομα του ανεξάρτητου βουλευτή Βαγγέλη Αποστολάκη, αν «μετακομίσει» στο ΠΑΣΟΚ.

Εντελώς άδειο είναι το ΠΑΣΟΚ στην Δυτική Αττική, εκτός αν τελικά αποφασίσει να είναι υποψήφιος ο Κωστής Κατσανέβας, εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο Πειραιάς, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη και οι άλλες περιφέρειες

Η ίδια αρνητική κατάσταση επικρατεί και στην Α’ Πειραιά, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει να εκλέξει βουλευτή από το 2009. Ο Δημήτρης Καρύδης δεν δείχνει ως τώρα διάθεση να εγκαταλείψει τα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα. Στο μεγάλο λιμάνι θα είναι υποψήφιες η Μάρα Κουκουδάκη και η Στέλλα Βαρτερλάτου.

Στην Β’ Πειραιά προσπαθεί εδώ και χρόνια να εκλεγεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Η μάχη θα γίνει αρκούντως αμφίρροπη αν επιβεβαιωθούν οι φήμες για την μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης παίζουν μπάλα οι δυο μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, αμφότεροι χωρίς να προκαλούν ενθουσιασμό στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να βρει κάποιο ισχυρό πρόσωπο, ιδίως αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με την περίπτωση του Χάρη Καστανίδη. Στην Β’ Θεσσαλονίκης ο Θανάσης Γλαβίνας παίζει άνευ αντιπάλου, χωρίς να είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει έδρα.

Η πιο ενδεικτική εσωκομματική μάχη θα γίνει στην Αρκαδία μεταξύ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και των κυρίων Γιαννακούρα και Παπαγεωργίου. Εκτός και αν ο αντιπρόεδρος της Βουλής δώσει κάποιο «πάτημα» και ο Νίκος Ανδρουλάκης τον αφήσει εκτός ψηφοδελτίων, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ερωτηματικό αποτελεί και η περίπτωση του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος σε σταθερή βάση δοκιμάζει τα όρια του Ανδρουλάκη με τις δηλώσεις του. Και για τον κ. Παρασκευαΐδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, μεταξύ αυτών ότι είναι σε πολιτικό φλερτ με το κόμμα Βελόπουλου. Στην Λέσβο θα είναι υποψήφιος ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής, κάτι που έχει ενοχλήσει σφόδρα τον Παρασκευαΐδη.

Ποιοι από τους νυν βουλευτές

Από τους εν ενεργεία βουλευτές δύσκολα θα απειληθούν ο Μιχάλης Κατρίνης στην Ηλεία, η Λίτσα Λιακούλη στην Λάρισα, ο Ανδρέας Πουλάς στην Αργολίδα, ο Γιώργος Νικητιάδης στα Δωδεκάνησα, ο Μανώλης Χνάρης στο Ρέθυμνο, ο Απόστολος Πάνας στην Χαλκιδική, η Κατερίνα Καζάνη στην Εύβοια, η Νάγια Γρηγοράκου στην Λακωνία, ο Ιλχάν Αχμέτ στην Ροδόπη, ο Δημήτρης Μπιάγκης στην Κέρκυρα, ο Στέφανος Παραστατίδης στο Κιλκίς. Αντιθέτως μάχη θα γίνει στην Δράμα μεταξύ του κ. Νικολαΐδη και της πρώην βουλευτίνας Χαράς Κεφαλίδου, στα Ιωάννινα μεταξύ του Γιάννη Τσίμαρη και του Κωνσταντίνου Γάτσιου, στην Κοζάνη μεταξύ του Πάρι Κουκουλόπουλου και της Όλγας Μαρκογιαννάκη, στην Χίο μεταξύ του Σταύρου Μιχαηλίδη και του Κώστα Τριαντάφυλλου, ενώ πάντα έχει ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ ο νομός Ηρακλείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απειληθούν η Ελένη Βατσινά και ο Φρέντυ Παρασύρης. Η επανεκλογή της Κατερίνας Σπυριδάκη στο Λασίθι θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου (πχ αν θα είναι σε αυτό το νομό υποψήφιος ο Λευτέρης Καρχιμάκης), ενώ το ίδιο ισχύει για τον Γιώργο Μουλκιώτη στην Βοιωτία. Εξαιρετικά αμφίρροπη αναμένεται η μάχη στην Αιτωλοακαρνανία με την νυν βουλευτή Χριστίνα Σταρακά, τον πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, αλλά και τον τηλεαστυνομικό Γιώργο Καλιακμάνη, που ήδη όμως έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις η ενδεχόμενη παρουσία του στα πράσινα ψηφοδέλτια.

Σε ποιους άλλους νομούς ελπίζει για έδρα

Στο ΠΑΣΟΚ πιθανολογούν ότι θα βγουν έδρες και σε άλλους νομούς, μεταξύ αυτών στα Τρίκαλα (Γιώργος Οικονόμου), στην Καρδίτσα (Σωτήρης Παπαγεωργίου), στην Φλώρινα (Λάζαρος Λαβασίδης), στην Φθιώτιδα (Νίκος Τσώνης, Βαγγέλης Τσόγκας). Το ίδιο ισχύει και για άλλους νομούς που το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εκλέξει έδρα, όπως είναι τα Χανιά, η Μαγνησία, οι Κυκλάδες, η Μεσσηνία (Παναγιώτης Αδαμόπουλος), η Άρτα (Χρήστος Γκόκας και Χρήστος Μέγας), η Κόρινθος (Κατερίνα Ταγαρά, Νίκος Δήμας) κ.α.