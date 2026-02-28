Η υπόθεση αφορά φορολογικές οφειλές που ανάγονται σε χρήσεις της περιόδου 1998–2002.

Απόφαση με βαρύνουσα σημασία για το πλαίσιο της προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων ανωνύμων εταιρειών εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας ενδικοφανή προσφυγή πρώην ανώτατου στελέχους εταιρείας, ο οποίος ζητούσε την πλήρη απαλλαγή του από παλαιές φορολογικές οφειλές.

Με την υπ’ αριθμ. 191/2026 απόφαση, η ΔΕΔ επικύρωσε πράξη του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, κρίνοντας ότι ο προσφεύγων εξακολουθεί να ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα για συγκεκριμένες οφειλές φόρου εισοδήματος της εταιρείας, παρά τις νομοθετικές μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο σχετικό καθεστώς .

Η υπόθεση αφορά φορολογικές οφειλές που ανάγονται σε χρήσεις της περιόδου 1998–2002 και είχαν βεβαιωθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς και μεταγενέστερα πρόστιμα ΦΠΑ. Ο προσφεύγων είχε υποβάλει αίτηση απαλλαγής επικαλούμενος τις διατάξεις του ν. 4646/2019 και τις αναδρομικές τους συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούσε πλέον τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση αλληλέγγυας ευθύνης και ότι δεν έφερε υπαιτιότητα για τη μη καταβολή των οφειλών. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η εταιρεία είχε τεθεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου και τα δεδομένα του φορολογικού μητρώου προέκυψε ότι ο προσφεύγων διατήρησε κρίσιμες διοικητικές ιδιότητες μέχρι τη λύση της εταιρείας, καθώς διετέλεσε πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και τελικώς εκκαθαριστής. Η ΔΕΔ έκρινε ότι, με βάση τόσο το προϊσχύον όσο και το ισχύον νομικό πλαίσιο, η ιδιότητά του κατά τον κρίσιμο χρόνο συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία οι επίμαχες οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ή απωλέσθηκαν σχετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε δεκτή μόνο η μερική απαλλαγή του από αυτοτελή πρόστιμα ΦΠΑ, καθώς για τα συγκεκριμένα χρέη δεν θεμελιώνεται πλέον αλληλέγγυα ευθύνη. Αντιθέτως, για τις οφειλές φόρου εισοδήματος κρίθηκε ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ευθύνης, ενώ απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί περί έλλειψης υπαιτιότητας.