Την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myPROPERTY επισημαίνουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, καθώς συχνά λάθη από τους φορολογούμενους οδηγούν σε καθυστερήσεις, πρόσθετες διορθώσεις ή ακόμη και σε φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ, ένα από τα συχνότερα σφάλματα αφορά την ελλιπή ή λανθασμένη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της δήλωσης. Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την οριστική υποβολή εάν δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά βασικά στοιχεία, όπως τα δεδομένα των συμβαλλομένων, η περιγραφή του ακινήτου και τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα, ωστόσο αρκετοί φορολογούμενοι παραλείπουν κρίσιμες λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να «κολλά» η διαδικασία σε μεταγενέστερο στάδιο .

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην καταχώριση του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), όπου αυτός είναι υποχρεωτικός. Η εισαγωγή λανθασμένου ΚΑΕΚ ή η παράλειψή του σε κτηματογραφημένες περιοχές μπορεί να προκαλέσει προειδοποιητικά μηνύματα και να οδηγήσει σε αναντιστοιχίες με τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ, γεγονός που δυσχεραίνει την ολοκλήρωση της δήλωσης. Συχνά λάθη εντοπίζονται επίσης στον υπολογισμό και την καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και των ποσοστών που μεταβιβάζονται. Η εσφαλμένη δήλωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή ποσοστών συνιδιοκτησίας μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκκαθάριση φόρου και να απαιτήσει τροποποιητική δήλωση πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου .

Αρκετοί φορολογούμενοι εμφανίζονται, επίσης, απρόσεκτοι στη δήλωση απαλλαγών, όπως η απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Η συμπλήρωση ανακριβών στοιχείων ή η εσφαλμένη εκτίμηση των προϋποθέσεων απαλλαγής οδηγεί σε απορρίψεις από το σύστημα και σε ανάγκη επανυποβολής, καθυστερώντας την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Τέλος, προβλήματα προκαλεί και η μη έγκαιρη αποδοχή ή υποβολή της δήλωσης από όλους τους συμβαλλόμενους μέσω του myAADE. Χωρίς τη σχετική έγκριση αγοραστή και πωλητή, η δήλωση δεν οριστικοποιείται και δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής του φόρου και η ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο .