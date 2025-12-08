Το εμπορικό έλλειμμα στο δεκάμηνο του 2025 περιορίστηκε σε 27,10 δισ. ευρώ από 28,83 δισ. ευρώ το 2024.

Υποχώρηση παρουσίασαν οι ελληνικές εμπορευματικές συναλλαγέςστο διάστημα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 40,33 δισ. ευρώ από 41,87 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση 3,7%. Παρά τη συνολική αυτή πτώση, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή κατέγραψαν άνοδο 2,7%, ενώ όταν εξαιρεθούν τόσο τα πετρελαιοειδή όσο και τα πλοία, η αύξηση φθάνει το 2,9%, υποδεικνύοντας ότι η βασική εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας κινήθηκε ανοδικά.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν σε 67,44 δισ. ευρώ έναντι 70,70 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,6%. Χωρίς όμως την επίδραση των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η αύξηση περιορίστηκε στο 1,9%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η μείωση στο συνολικό ύψος των εισαγωγών αποδίδεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των ενεργειακών προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τάσεων, το εμπορικό έλλειμμα στο δεκάμηνο του 2025 περιορίστηκε σε 27,10 δισ. ευρώ από 28,83 δισ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6%. Η βελτίωση αυτή αντανακλά κυρίως την ισχυρότερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές. Χωρίς την επίδραση των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,6%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η αύξηση περιορίζεται στο 0,6%, δείχνοντας ότι η αποκλιμάκωση του συνολικού ελλείμματος οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις μεταβολές της ενεργειακής αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στοιχεία για τη διάρθρωση των συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές από την Ε.Ε. αυξήθηκαν στα 37,19 δισ. ευρώ, ενώ από τρίτες χώρες σημείωσαν σημαντική κάμψη και υποχώρησαν στα 30,25 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στις εξαγωγές, οι αποστολές προς κράτη-μέλη της Ε.Ε. διαμορφώθηκαν στα 23,02 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένες, ενώ προς τρίτες χώρες περιορίστηκαν στα 17,32 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 8%.

Από τα στοιχεία κατά κατηγορίες προϊόντων, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες SITC του δελτίου, προκύπτει ότι στις εισαγωγές κυριαρχούν τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών, τα χημικά προϊόντα, καθώς και τα βιομηχανικά είδη πρώτης ύλης. Στις εξαγωγές, ισχυρή είναι η παρουσία των τροφίμων, των χημικών προϊόντων και των ορυκτών καυσίμων, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των συναλλαγών με την Ε.Ε. και με τρίτες χώρες.