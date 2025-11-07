Οι εμπορικές σχέσεις Πεκίνου – Ουάσιγκτον παρέμειναν υπό πίεση, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση.

Η κινεζική οικονομία δέχθηκε νέο πλήγμα τον Οκτώβριο, καθώς οι εξαγωγές σημείωσαν την πρώτη τους συρρίκνωση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών, οι αποστολές στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση, σε αντίθεση με τις προσδοκίες των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση 3%. Η πτώση ακολουθεί ένα εξάμηνο δυναμικής ανάκαμψης, με την αύξηση του Σεπτεμβρίου να φθάνει το 8,3%.

Η υποχώρηση αποδίδεται εν μέρει στη σύγκριση με τον ιδιαίτερα υψηλό περσινό Οκτώβριο, αλλά και στην εξασθένηση της τάσης προαγοράς προϊόντων ενόψει της πρόσφατης συνάντησης κορυφής μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά μόλις 1%, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 3,2%, καθώς η παρατεταμένη κρίση στην αγορά κατοικίας και η αδύναμη αγορά εργασίας συνέχισαν να πιέζουν την εγχώρια ζήτηση.

Οι εμπορικές σχέσεις Πεκίνου–Ουάσιγκτον παρέμειναν υπό πίεση, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση. Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατέγραψαν «βουτιά» 25% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν σχεδόν κατά 23%.

Οκτώ μήνες συνεχών διψήφιων πτώσεων δείχνουν το εύρος της επιβάρυνσης, παρά τη συμφωνία των δύο πλευρών στη Νότια Κορέα για άρση επιθετικών μέτρων, όπως οι υψηλοί δασμοί και οι περιορισμοί σε κρίσιμες τεχνολογίες και πρώτες ύλες.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι συνολικές κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν 5,3% στο δεκάμηνο, καθώς οι επιχειρήσεις στράφηκαν σε εναλλακτικές αγορές.

Παρά τα θετικά αυτά μεγέθη, η επιβράδυνση των εξαγωγών αναζωπυρώνει τις πιέσεις για τόνωση της εγχώριας ζήτησης και πιθανότατα η κινεζική κυβέρνηση θα καταφύγει σε νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις από το πρώτο τρίμηνο του 2026.