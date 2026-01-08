Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος θα κρίνει τα όρια στην εξουσία του και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι συνθήκες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η εξουσία του ως αρχιστράτηγος περιορίζεται μόνο από την δική του ηθική», παραμερίζοντας το διεθνές δίκαιο και άλλους ελέγχους, μπροστά στην δυνατότητά του να επιτεθεί, να εισβάλλει και να εξαναγκάσει έθνη σε όλο τον κόσμο.

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους New York Times, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ αν υπάρχουν όρια στις παγκόσμιες δυνάμεις του, και η απάντησή του ήταν αποστομωτική, αν όχι απόλυτα τρομακτική για το τι επιφυλάσσει το μέλλον: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει» απάντησε.

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο. Δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους» είπε. Σε επίμονες πιέσεις για το αν η κυβέρνησή του θα πρέπει να τηρεί το διεθνές δίκαιο απάντησε καταφατικά αλλά όχι χωρίς αστερίσκους: «Ναι» είπε, όμως ξεκαθάρισε ότι αυτός θα ήταν ο κριτής όταν εφαρμόζονταν τέτοιοι περιορισμοί στις ΗΠΑ. «Εξαρτάται από τον ορισμό σας για το διεθνές δίκαιο», διευκρίνισε.

Η εκτίμηση του Τραμπ για την ελευθερία του να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο στρατιωτικής, οικονομικής ή πολιτικής ισχύος για να εδραιώσει την αμερικανική υπεροχή ήταν η πιο ωμή αναγνώριση μέχρι στιγμής της κοσμοθεωρίας του, σχολιάζουν οι NYT. Στον πυρήνα της βρίσκεται η ιδέα ότι η εθνική ισχύς, και όχι οι νόμοι, οι συνθήκες και οι συμβάσεις, θα πρέπει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας καθώς οι δυνάμεις συγκρούονται.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ορισμένους περιορισμούς στο εσωτερικό, επιβάλλοντας αντίποινα σε πολιτικούς αντιπάλους και αναπτύσσοντας την Εθνοφρουρά σε πόλεις παρά τις αντιρρήσεις κρατικών και τοπικών αξιωματούχων και ξεκαθάρισε ότι χρησιμοποιεί τη φήμη του για το απρόβλεπτο και την προθυμία του να καταφεύγει γρήγορα σε στρατιωτική δράση, συχνά για να εξαναγκάζει άλλα έθνη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στους NYT, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ήταν σαφώς ανήσυχος μετά από επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για ανάλογη επίθεση στη χώρα του με εκείνη στη Βενεζουέλας.

«Λοιπόν, βρισκόμαστε σε κίνδυνο», είπε ο Πέτρο σε συνέντευξή του στους Times λίγο πριν από το τηλεφώνημα. «Επειδή η απειλή είναι πραγματική. Την έκανε (πραγματική) ο Τραμπ». Η τηλεφωνική κλήση μεταξύ των δύο ηγετών, το περιεχόμενο της οποίας ήταν ανεπίσημο, ήταν ένα παράδειγμα καταναγκαστικής διπλωματίας στην πράξη, σχολιάζουν τοι NYT. Και αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο είχαν αποσύρει τις ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς.

Άχρηστο ουσιαστικά το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ

Στη συνομιλία του με τους Times, ο Τραμπ ακουγόταν πιο θαρραλέος από ποτέ. Ανέφερε την επιτυχία του στην επίθεση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την ταχύτητα με την οποία «αποκεφάλισε» την κυβέρνηση της Βενεζουέλας το περασμένο Σαββατοκύριακο και τα σχέδιά του στη Γροιλανδία.

Όταν ρωτήθηκε αν κυρίαρχη προτεραιότητά του είναι η απόκτηση της Γροιλανδίας ή η διατήρηση του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, αλλά αναγνώρισε ότι «μπορεί να είναι μια επιλογή» και ξεκαθάρισε ότι το ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικά άχρηστο χωρίς τις ΗΠΑ στον πυρήνα του.

Ακόμα και όταν χαρακτήρισε τους κανόνες της μεταπολεμικής τάξης ως περιττά βάρη για μια υπερδύναμη, οΤραμπ απέρριψε την ιδέα ότι ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπινγκ ή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παρόμοια λογική εις βάρος των ΗΠΑ. Σε κάθε θέμα, ξεκαθάρισε ότι κατά τη γνώμη του, η ισχύς των ΗΠΑ είναι ο καθοριστικός παράγοντας και ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν πολύ προσεκτικοί ώστε να τη χρησιμοποιήσουν για πολιτική υπεροχή ή εθνικό κέρδος.

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική»

Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοσμοθεωρίας του. Δεν ήταν αρκετό να ασκήσει το δικαίωμα των ΗΠΑ, βάσει μιας συνθήκης του 1951, που ορίζει ότι μπορούν να ανοίξουν ξανά στρατιωτικές βάσεις που είχαν κλείσει εδώ και καιρό στη Γροιλανδία. Η περιοχή εξάλλου αποτελεί ένα στρατηγικά σημαντικό σταυροδρόμι για τις ναυτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης, της Κίνας και της Ρωσίας.

«Η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική», είπε ο Τραμπ καθώς συζητούσε, με την οπτική του μεγιστάνα ακινήτων, την έκταση της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε γιατί χρειαζόταν να κατέχει την περιοχή, είπε: «Επειδή αυτό πιστεύω ότι είναι ψυχολογικά απαραίτητο για την επιτυχία. Νομίζω ότι η ιδιοκτησία σου δίνει κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις, όταν μιλάς για μίσθωση ή συνθήκη. Η ιδιοκτησία σου δίνει πράγματα και στοιχεία που δεν μπορείς να αποκτήσεις απλώς υπογράφοντας ένα έγγραφο».

Αυτό δίνει μία απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα: κατά την άποψη του Τραμπ, η κυριαρχία και τα εθνικά σύνορα είναι λιγότερο σημαντικά από τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ ως προστάτης της Δύσης.

Υποστήριξε ότι μόνο αυτός - και όχι οι δύο προκάτοχοί του, τους οποίους περιφρόνησε ξανά, δηλαδή τους Μπάιντεν και Ομπάμα - είχαν αποδειχθεί ικανοί να πείσουν τα κράτη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν το 5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ πριν από το 2035, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η Ρωσία, η Ευρώπη και η Κίνα

«Θέλω να αναμορφωθούν», είπε. «Νομίζω ότι θα τα πάμε πάντα καλά με την Ευρώπη, αλλά θέλω να αναμορφωθούν. Είμαι αυτός που τους έκανε να δαπανήσουν περισσότερα, περισσότερο ΑΕΠ για το ΝΑΤΟ, ξέρετε. Αλλά αν κοιτάξετε το ΝΑΤΟ, - η Ρωσία μπορώ να σας πω ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για καμία άλλη χώρα εκτός από εμάς. Ήμουν πολύ πιστός στην Ευρώπη. Έχω κάνει καλή δουλειά. Αν δεν ήμουν εγώ, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή» επανέλαβε.

Οι NYT σχολιάζουν πως o Τραμπ φαινόταν αδιάφορος για το γεγονός ότι η τελευταία σημαντική συμφωνία ελέγχου γα τα πυρηνικά όπλα με τη Ρωσία πρόκειται να λήξει σε τέσσερις εβδομάδες, αφήνοντας τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου ελεύθερες να επεκτείνουν τα οπλοστάσιά τους χωρίς περιορισμό, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.

«Αν λήξει, έληξε», είπε. «Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Κίνα, η οποία έχει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο στον κόσμο, θα πρέπει να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. «Πιθανότατα θέλουν να εμπλακούν και μερικοί άλλοι παίκτες», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ φάνηκε εξίσου αισιόδοξος για το αν η απόφασή του να στείλει δυνάμεις στο Καράκας για να απομακρύνουν τον Νικολάς Μαδούρο, θα αξιοποιηθεί από την Κίνα ή τη Ρωσία. Μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, υπήρξαν επιχειρήματα ότι τα «πεπραγμένα» των ΗΠΑ θα βοηθούσαν ώστε α αιτιολογηθεί μια κινεζική απόπειρα κατάληψης της Ταϊβάν ή μια αντίστοιχη ρωσική προσπάθεια στην Ουκρανία, την οποία ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει ως ιστορικό μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας. Ερωτηθείς αν είχε δημιουργήσει ένα προηγούμενο για το οποίο μπορεί αργότερα να μετανιώσει, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η άποψή του για την απειλή που θέτει η Βενεζουέλα του Μαδούρο ήταν αρκετά διαφορετική από εκείνη του Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν.

«Αυτή ήταν μια πραγματική απειλή», είπε για τη Βενεζουέλα. «Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να πηγαίνουν στην Κίνα», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας τον συχνά διατυπωμένο ισχυρισμό του ότι ο Μαδούρο επιτρέπει μέλη των συμμοριών και των καρτέλ να μεταβαίνουν στις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχουν ναρκωτικά που να πηγαίνουν στην Κίνα. Δεν υπάρχουν όλα τα κακά πράγματα που είχαμε εμείς. Δεν υπάρχουν οι φυλακές της Ταϊβάν που ανοίγουν και οι άνθρωποι που έρχονταν στην Κίνα», ή, όπως είπε αργότερα, εγκληματίες και άλλοι «που έρχονται στη Ρωσία».

Για το ενδεχόμενο ωστόσο να ενεργήσει αναλόγως ο Κινέζος πρόεδρος στην Ταϊβάν ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως «Αυτό εξαρτάται από αυτόν. Το τι θα κάνει. Αλλά, ξέρετε, του έχω εκφράσει τη δυσαρέσκειά μου αν έκανε κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει». Άφησε ακόμα να εννοηθεί ότι ο Κινέζος ηγέτης δεν θα τολμούσε να κάνει αυτό το βήμα όσο εκείνος είναι στην ηγεσία των ΗΠΑ. «Μπορεί να το κάνει όταν θα έχουμε έναν διαφορετικό πρόεδρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει με εμένα ως πρόεδρο», είπε.

Κυρίαρχος και στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι δικαστές έχουν την εξουσία να περιορίσουν την ατζέντα της εσωτερικής πολιτικής του - από την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς έως την επιβολή δασμών - μόνο «υπό ορισμένες συνθήκες». Έθιξε ωστόσο, το ενδεχόμενο ότι εάν οι δασμοί που εξέδωσε στο πλαίσιο εξουσιών έκτακτης ανάγκης καταργηθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα μπορούσε να τους ανασκευάσει ως τέλη αδειοδότησης.

Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εξελέγη για να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη, επανέλαβε ότι ήταν πρόθυμος να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης και να αναπτύξει τον στρατό εντός των ΗΠΑ και να κάνει ομοσπονδιακές ορισμένες μονάδες της Εθνοφρουράς, εάν θεωρήσει ότι είναι σημαντικό. Μέχρι στιγμής, είπε, «Δεν έχω νιώσει πραγματικά την ανάγκη να το κάνω».

Με πληροφορίες των NYT