Ο αποπληθωρισμός επιβαρύνει την οικονομία σε πολλαπλά επίπεδα. Συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και εντείνει την επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών, τα οποία τείνουν να αναβάλλουν δαπάνες εν αναμονή χαμηλότερων τιμών.

Ο αποπληθωρισμός παραμένει το βασικό αγκάθι για την κινεζική οικονομία, παρά τη συγκρατημένη επιτάχυνση του πληθωρισμού καταναλωτή στο τέλος του έτους. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως σε προσωρινούς παράγοντες προσφοράς και όχι σε ουσιαστική ενίσχυση της ζήτησης, ενώ οι πιέσεις στις τιμές παραγωγού συνεχίζονται για περισσότερα από τρία χρόνια, αποκαλύπτοντας βαθύτερες αδυναμίες στο οικονομικό υπόβαθρο της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας , οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,8% σε ετήσια βάση, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023. Η επίδοση αυτή ακολούθησε άνοδο 0,7% τον Νοέμβριο και κινήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,2%, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για άνοδο 0,1%. Ωστόσο, σε επίπεδο ολόκληρου του 2025 ο δείκτης πληθωρισμού παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, αρκετά χαμηλότερα από τον επίσημο στόχο του «περίπου 2%», γεγονός που δείχνει ότι τα μέχρι τώρα μέτρα τόνωσης της οικονομίας από το Πεκίνο, όπως το πρόγραμμα ανταλλαγής καταναλωτικών αγαθών, δεν έχουν καταφέρει να αναζωογονήσουν τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, ελαφρώς καλύτερα από την πρόβλεψη για πτώση 2%, επεκτείνοντας τη μακρά περίοδο αποπληθωρισμού πέραν των τριών ετών. Η υποχώρηση ήταν ηπιότερη σε σχέση με τη μείωση 2,2% του Νοεμβρίου, εν μέρει λόγω υψηλότερων τιμών στα μη σιδηρούχα μέταλλα. Οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν πτώση 3,5% σε ετήσια βάση.

Παρότι η μείωση ήταν ηπιότερη σε σχέση με προηγούμενους μήνες, η τάση παραμένει καθοδική, αντανακλώντας την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, τον έντονο ανταγωνισμό τιμών και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας κατανάλωσης. Οι μειώσεις στις τιμές διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στα βιομηχανικά προϊόντα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον πληθωρισμό καταναλωτή, ο οποίος κινήθηκε υψηλότερα κυρίως λόγω απότομων αυξήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα φρέσκα λαχανικά. Η άνοδος αυτή δεν συνοδεύτηκε από ευρύτερη αύξηση τιμών στην οικονομία, καθώς ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στάσιμος, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ασθενής. Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης τιμών εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του επίσημου στόχου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για παγίωση αποπληθωριστικών προσδοκιών.

Ο αποπληθωρισμός επιβαρύνει την οικονομία σε πολλαπλά επίπεδα. Συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και εντείνει την επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών, τα οποία τείνουν να αναβάλλουν δαπάνες εν αναμονή χαμηλότερων τιμών. Το πρόβλημα ενισχύεται από την παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων, που έχει μειώσει τον πλούτο των νοικοκυριών και έχει περιορίσει περαιτέρω την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Παρά τα μέτρα στήριξης που έχουν εφαρμοστεί, τα στοιχεία από την παραγωγή και τις επενδύσεις δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει εύθραυστη. Η ανάκαμψη στη μεταποίηση εμφανίζεται εύθραυστη και δεν αρκεί για να αντιστρέψει τις αποπληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συνεχίζουν να συρρικνώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος χαμηλών τιμών, αδύναμης ζήτησης και περιορισμένης κερδοφορίας.