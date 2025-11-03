Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένους αλγόριθμους.

Η ΑΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο το ηλεκτρονικό εμπόριο, προχωρώντας σε εντατικούς ελέγχους στις ψηφιακές πλατφόρμες όπου γίνονται καθημερινά χιλιάδες αγορές και πωλήσεις.

Στόχος είναι να εντοπιστούν επιχειρήσεις και πωλητές που πραγματοποιούν κρυφές συναλλαγές, χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις και χωρίς να τις δηλώνουν στη πλατφόρμα myDATA, αποφεύγοντας έτσι φόρους και ΦΠΑ.

Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένους αλγόριθμους. Το σύστημα συγκρίνει στοιχεία από πλατφόρμες ηλεκτρονικών συναλλαγών, τραπεζικούς λογαριασμούς, αποστολές κούριερ και φορολογικές δηλώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζει ύποπτες κινήσεις και περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος. Καθοριστική είναι και η χρήση ενός νέου οδηγού για τον έλεγχο ηλεκτρονικού εμπορίου και κρυπτονομισμάτων, που δίνει στους ελεγκτές συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις πιο σύγχρονες μορφές διαδικτυακών συναλλαγών.

Παραδείγματα ελέγχων

Ένας ιδιώτης εμφανίζει εκατοντάδες πωλήσεις ρούχων και gadgets σε γνωστή πλατφόρμα, ενώ δηλώνει μηδενικό εισόδημα. Ο αλγόριθμος εντοπίζει μεγάλη συχνότητα συναλλαγών και ειδοποιεί τους ελεγκτές. Η διασταύρωση με στοιχεία από εταιρείες κούριερ δείχνει συνεχείς αποστολές πακέτων. Ακολουθεί έλεγχος και επιβολή προστίμων.

Μικρή επιχείρηση ηλεκτρονικών ειδών δηλώνει μηνιαίο τζίρο 5.000 ευρώ, αλλά οι πληρωμές με κάρτα και οι αποστολές που καταγράφονται από την πλατφόρμα πληρωμών και τα κούριερ δείχνουν πάνω από 15.000 ευρώ. Η ΑΑΔΕ κάνει σύγκριση και ζητά εξηγήσεις, οδηγώντας σε φορολογικό έλεγχο.

Πωλητής σε social media πραγματοποιεί πωλήσεις αποκλειστικά με αντικαταβολή για να αποφεύγει ηλεκτρονική καταγραφή. Τα δεδομένα των μεταφορικών εταιρειών όμως δείχνουν συχνές παραδόσεις σε όλη τη χώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ασυμφωνίες και το σύστημα τον «χτυπάει» για έλεγχο.