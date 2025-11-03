Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έφτασε τα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τον Νοέμβριο οι περισσότεροι πάροχοι ρεύματος αύξησαν τα πράσινα τιμολόγια, καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού εκτινάχθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έφτασε τα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και πάνω από 53% σε σχέση με τον Αύγουστο. Αυτή η αύξηση πέρασε, σε μεγάλο βαθμό, στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Παρόλα αυτά, οι μεγάλοι πάροχοι επέλεξαν να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, απορροφώντας μέρος του κόστους.

Η ΔΕΗ, που καλύπτει σχεδόν το μισό της αγοράς, αύξησε το πράσινο τιμολόγιό της μόλις κατά 7,9%, στα 0,13928 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ο ΗΡΩΝ κράτησε την τιμή σταθερή στα 0,1476 ευρώ, ενώ η Elpedison δεν άλλαξε τη χρέωση για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, διατηρώντας την στα 0,1524 ευρώ. Η Protergia προχώρησε σε μικρή αύξηση 6,7% στα 0,159 ευρώ, ενώ η NRG ανέβασε την τιμή κατά 6,5% στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αντίθετα, οι μικρότεροι πάροχοι – που δεν διαθέτουν δικές τους μονάδες παραγωγής για να καλύψουν το αυξημένο κόστος – προχώρησαν σε πιο «βαριές» αυξήσεις. Η ZENIΘ αύξησε το πράσινο τιμολόγιο κατά 10,56%, στα 0,25227 ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή στην αγορά. Η Ελινόιλ ανέβασε την τιμή κατά 13,9%, η εταιρεία «Φυσικό Αέριο» κατά 18,7% στα 0,197 ευρώ, ενώ η Volton έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση, 25,5%, διαμορφώνοντας την τιμή στα 0,19936 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις αυξήσεις, η Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη τιμών ρεύματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, για κατανάλωση 2.500-4.999 kWh, η χώρα βρίσκεται στην 18η θέση μεταξύ 27 χωρών, με μέση τιμή 0,2263 ευρώ ανά κιλοβατώρα (όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 0,2872 ευρώ). Ακριβότερη χώρα παραμένει η Γερμανία με 0,3835 ευρώ, ενώ η Ουγγαρία είναι η φθηνότερη με 0,104 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η Ελλάδα βρίσκεται στη 11η θέση, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα σταθερά τιμολόγια σήμερα