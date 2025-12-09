Παραδείγματα για λογαριασμούς ρεύματος με πορτοκαλί τιμολόγιο.

Σε δύο φάσεις έρχεται το πορτοκαλί τιμολόγιο για τους λογαριασμούς ρεύματος- που θα αφορά επιχειρήσεις και νοικοκυριά- μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η προσφορά των πορτοκαλί τιμολογίων αναμένεται να ξεκινήσει από τους προμηθευτές την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.α.) και την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις), σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος.

Η έναρξη προσφοράς των νέων πορτοκαλί τιμολογίων θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών (πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί) και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επισημαίνει το ΥΠΕΝ σε ανακοίνωση. Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν αυτοί από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως τις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ, σημειώνει ακόμα.

Τι θα ισχύει με το πορτοκαλί τιμολόγιο

Για τους μικρούς πελάτες (οικιακοί πελάτες ανεξαρτήτου παροχής και μη οικιακοί με ισχύ παροχής έως και 25 kVA) εισάγονται - για λόγους ενισχυμένης προστασίας τους - ειδικές προβλέψεις για τη δομή και τη διαμόρφωση των τιμολογίων τους, για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης που θα υπογράφουν, τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λαμβάνουν και για τη δημοσιοποίηση των τιμολογίων από τους προμηθευτές.

Η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης, ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Οι προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας τους πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της τελικής τιμής προμήθειας υψηλότερα από τα 180Euro/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Επίσης, κάθε επιβολή - άμεση ή έμμεση - ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής επιθυμεί τη λήξη της.

Ποιοι ωφελούνται

Το νέο δυναμικό τιμολόγιο (πορτοκαλί) αναμένεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο όφελος για πελάτες με κατανάλωση κυρίως στις ώρες 8:00-17:00 ή σε εκείνους που μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωση σε αυτή τη χρονική ζώνη ( >65% κατανάλωσης στη ζώνη αυτή). Το όφελος αυτό εκφράζεται ως οικονομική ελάφρυνση λόγω κατανάλωσης σε ώρες μειωμένου κόστους της αγοράς χονδρεμπορικής έναντι της μέσης τιμής της αγοράς χονδρεμπορικής, το οποίο θα διαμόρφωνε σε διαφορετική περίπτωση το τελικό κόστος των καταναλωτών. Η μείωση, όπως υπολογίστηκε για το Α΄εξάμηνο 2025 κυμαίνεται από περίπου 10% έως 18% .

Δραστηριότητες με μειωμένο κόστος χωρίς μεταφορά φορτίου είναι αυτές που σχετίζονται ιδίως με την οικοδομική δραστηριότητα (ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων κ.λπ.) με καταναλώσεις κυρίως την εαρινή και τη θερινή περίοδο όταν οι μηδενικές τιμές χονδρικής είναι περισσότερο συχνές, ο κλάδος της μεταποίησης με λειτουργία σε μια βάρδια, καθώς και γραφεία που λειτουργούν κυρίως 9:00-17:00.

Παραδείγματα

- Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98 ευρώ/MWh αντί 108,6 ευρώ/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10%* έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

- Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89 ευρώ/MWh αντί 108,6 ευρώ/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18%* έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Το τελικό όφελος για τους πελάτες που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα διαμορφωθεί από τις τελικές τιμές προμήθειας, όπως αυτές θα ανακοινώνονται καθημερινά την προηγούμενη ημέρα κατανάλωσης στους πελάτες και ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα ανωτέρω ποσοστά.