Την Τετάρτη λήγει η προθεσμία για τον προσωπικό αριθμό με τους πολίτες για τις επόμενες 48 ώρες να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν αυτοί ποιος θέλουν να είναι. Σε διαφορετική περίπτωση, από την Πέμπτη θα τους αποδοθεί προσωπικός αριθμός εντελώς αυτόματα.

Μόλις 2 ημέρες έχουν οι πολίτες, προκειμένου να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, καθώς την Τετάρτη λήγει η προθεσμία.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε προ ημερών για τον Προσωπικό Αριθμό ότι από τις 6 Νοεμβρίου θα δοθεί αυτόματα σε όσους δεν έχουν.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε αναλυτικά στις ταυτότητες διευκρινίζοντας ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός ΕΕ, λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνιε ότι μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Η λύση για όσους έχουν απέκτησαν νέα ταυτότητα χωρίς προσωπικό αριθμό

Από τις 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό.

Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Προσωπικού Αριθμού, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χωρίς υπαιτιότητά τους.

Επιπλέον, οι πολίτες μέσω του Gov.gr Wallet θα έχουν την δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό.

Η νέα αυτή λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη αξία για όσους πολίτες έχουν εκδώσει το νέο τύπο δελτίου ταυτότητας πριν από την απόδοση του προσωπικού αριθμού , καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία δεν αναγράφεται στην ταυτότητα αυτών των πολιτών. Με την προσθήκη της, καλύπτεται το κενό αυτό και διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης σε σημαντικές προσωπικές πληροφορίες.Η υπηρεσία θα ενεργοποιείται μετά από διαδικασία ταυτοποίησης και θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους ανά πάσα στιγμή.

Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Το Gov.gr Wallet εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Η νέα δυνατότητα εξασφαλίζει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί να θυμηθεί και να έχει πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό του όποτε χρειάζεται, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διακυβέρνησης».

Από την έναρξη της λειτουργίας του νέου συστήματος στις αρχές Ιουνίου έως σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί και έχουν διορθωθεί περισσότερα από 423.000 στοιχεία πολιτών. Η έκδοση Π.Α. μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr ή από ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το υπουργείο θα παρουσιάσει όλες τις νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet στο περίπτερο 12, προσφέροντας στους πολίτες διαδραστικές εμπειρίες και ενημερώσεις για τη χρήση του.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτες έχει βγάλει νέα ταυτότητα αλλά χωρίς να είναι αποτυπωμένος πάνω ο προσωπικός του αριθμός, και επιθυμεί ωστόσο να αναγράφεται, μπορεί να αιτηθεί την αντικατάσταση του εγγράφου του, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία και υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου (προγραμματισμός ραντεβού, παράβολα έκδοσης κλπ.).

Τι χρειάζεται όμως προκειμένου οι πολίτες να βγάλουν νέα ταυτότητα;

Η αίτηση για την έκδοση νέου δελτίου γίνεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή έκδοσης, με τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η λήψη μπορεί να γίνει απευθείας στην Αρχή ή μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου που ανεβάζει τη φωτογραφία στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή έκδοσης, με στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης την υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους, το κόστος είναι μειωμένο στα 5 ευρώ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία, λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση αδυναμίας, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με συγκεκριμένη σειρά. Αν η λήψη αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, το νέο δελτίο εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετες επιλογές και στοιχεία

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο θα αναγράφονται και στα λατινικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Αν κάποιος επιθυμεί διαφορετική γραφή, πρέπει να προσκομίσει έγγραφο που το αποδεικνύει.

Προαιρετικά, μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και το Rhesus, με σχετική ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη.

Αν υπάρχουν τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τον μόνιμο χαρακτήρα τους.