Σε ποιες υπηρεσίες πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό των νέων ταυτοτήτων για να μην έχετε προβλήματα.

Η έκδοση και παραλαβή της νέας αστυνομικής ταυτότητας δεν σημαίνει την αυτόματη επικαιροποίηση των νέων στοιχείων των πολιτών σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς απαραίτητων ενεργειών που αφορούν την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων σε ιδιωτικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης σε πλήθος συναλλαγών.

Η αμέλεια ή η καθυστέρηση ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκαρισμένες τραπεζικές κινήσεις, προβλήματα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ή ακόμα και δυσκολίες στη χρήση βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Τράπεζες και εργασία

Πρώτο και βασικό βήμα είναι η ενημέρωση όλων των τραπεζών στις οποίες ο πολίτης διατηρεί λογαριασμούς, κάρτες ή δάνεια. Η διαδικασία γίνεται είτε μέσω e-banking είτε με επίσκεψη σε κατάστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς επικαιροποιημένη ταυτότητα, ενδέχεται να «παγώσουν» συναλλαγές ή αιτήματα.

Παράλληλα, οι μισθωτοί οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της νέας ταυτότητας στον εργοδότη τους για την ενημέρωση των στοιχείων μισθοδοσίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον λογιστή τους, ώστε να αποφευχθούν λάθη σε δηλώσεις και παραστατικά.

Ασφαλιστικές εταιρείες και συμβόλαια

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών εταιρειών, ανεξαρτήτως είδους ασφάλισης. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου ή κατοικίας βασίζονται στα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου. Η αλλαγή γίνεται συνήθως μέσω email ή από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των εταιρειών.

Πάροχοι, εφαρμογές και συνδρομές

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και Internet είναι ακόμη ένας κρίσιμος κρίκος. Η αλλαγή στοιχείων πραγματοποιείται είτε σε φυσικό κατάστημα είτε ηλεκτρονικά. Το ίδιο ισχύει για τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, το Φυσικό Αέριο και γενικότερα για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ειδικά όταν η ταυτότητα συνδέεται με συμβάσεις ή πάγιες εντολές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις εφαρμογές ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως Viva Wallet, Revolut και άλλες fintech πλατφόρμες, όπου συχνά ζητείται ανάρτηση φωτογραφίας της νέας ταυτότητας για λόγους ταυτοποίησης.

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψετε την ενημέρωση σε γυμναστήρια, συλλόγους, ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα, καθώς και σε e-shops ή πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τον αριθμό ταυτότητας για παραλαβές ή έλεγχο στοιχείων.