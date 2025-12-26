Όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση της νέας ταυτότητας.

Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, η έκδοση των νέων ταυτοτήτων στην Ελλάδα συνδέεται με τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας.

Ωστόσο, αρκετοί πολίτες είχαν ήδη εκδώσει τη νέα τους ταυτότητα πριν ενεργοποιηθεί πλήρως το σύστημα αυτόματης απόδοσης του Π.Α. Έτσι, οι ταυτότητές τους δεν περιλαμβάνουν το νέο στοιχείο, γεγονός που απαιτεί διευθέτηση.

Η λύση δίνεται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, όπου κάθε πολίτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό του, χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσει άμεσα την ταυτότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κανονικά τις υπηρεσίες που απαιτούν τον Π.Α., με ασφάλεια και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία.

Προϋποθέσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η αίτηση για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας γίνεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή και απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην Αρχή ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή, με στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης την υπογράφει ηλεκτρονικά και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους, το κόστος μειώνεται στα 5 ευρώ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με προκαθορισμένη σειρά. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας λήψης αποτυπωμάτων, το δελτίο ταυτότητας εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετες επιλογές και στοιχεία

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο αναγράφονται και στα λατινικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Αν κάποιος επιθυμεί διαφορετική γραφή, πρέπει να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Προαιρετικά, μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και το Rhesus, με ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη.

Σε περιπτώσεις ύπαρξης τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τον μόνιμο χαρακτήρα τους.

