Τι σημαίνει το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ για τη μαριχουάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που συνιστά τη χαλάρωση των ομοσπονδιακών κανονισμών για τη μαριχουάνα, κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει δεκαετίες αυστηρής πολιτικής για την κάνναβη.

«Άνθρωποι με ικέτευαν να το κάνω αυτό. Άνθρωποι που πονάνε πολύ εδώ και δεκαετίες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Με το διάταγμα ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει γρήγορα στην αναταξινόμηση της μαριχουάνας, σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταχώρισή της στην ίδια κατηγορία (Schedule III) με τα παυσίπονα, την κεταμίνη και την τεστοστερόνη, ως λιγότερο επικίνδυνο ναρκωτικό.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μαριχουάνα είναι στην ίδια κατηγορία (Schedule I) με την ηρωίνη και το ecstasy. Καταχώριση που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα κατάχρησης και επί του παρόντος δεν έχει αποδεκτή ιατρική χρήση. Τα ναρκωτικά της κατηγορίας Schedule III θεωρούνται λιγότερο εθιστικά και έχουν νόμιμες ιατρικές χρήσης.

Μια τέτοια απόφαση αντιπροσωπεύει μία από τις πιο σημαντικές ομοσπονδιακές αλλαγές της πολιτικής για τη μαριχουάνα εδώ και δεκαετίες. Θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία κάνναβης, να χαλαρώσει τις ποινικές κυρώσεις και να «ξεκλειδώσει» δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανοίγοντας την πόρτα τραπεζών και επενδυτών. Η μαριχουάνα θα παραμείνει παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο και θα υπόκειται σε τοπικούς νόμους σε όλη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών πρέπει να εξετάσει τη σύσταση για τη μαριχουάνα και θα αποφασίσει για την αναταξινόμησή της. Το κείμενο του διατάγματος του Τραμπ δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχος, πρωταρχικός στόχος είναι να ενισχυθεί η ιατρική έρευνα για τη μαριχουάνα και τα σχετικά προϊόντα, προκειμένου να κατανοηθούν οι κίνδυνοι και οι δυνατότητες χρήσης για θεραπευτικούς λόγους.

Η μαριχουάνα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο παράνομο ναρκωτικό παγκοσμίως, κάτι που ισχύει και στις ΗΠΑ. Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας κάνουν χρήση ετησίως, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν συλληφθεί για κατοχή, ενώ στις δημοσκοπήσεις οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ της πλήρους νομιμοποίησης.

Πηγή: Reuters