Τα καταστήματα της πόλης θα μοιράζουν δωροεπιταγές, ενισχύοντας τη γιορτινή αγοραστική εμπειρία ενώ συμβολικά δώρα θα μοιράζονται και στο «Τρένο των Ξωτικών» με το οποίο μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν την διαδρομή στο κέντρο της πόλης.

Σήμερα Παρασκευή έως τις 11:00 το βράδυ η αγορά του Πειραιά φορά τα γιορτινά της και «ντύνεται» στα κόκκινα, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη βόλτα για διασκέδαση και αγορές.

Η «Κόκκινη Νύχτα», που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας του Δήμου Πειραιά - Destination Piraeus, την Περιφέρεια Αττικής και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, θα είναι μια όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν συναυλία στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά 20:30.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά και η παιδική χορωδία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά (Δημοτικό Ωδείο) θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με κλασικές και σύγχρονες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Ακόμη, ξυλοπόδαροι, μασκότ, μάγοι και ξωτικά θα μεταφέρουν το πνεύμα των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους ενώ και η μασκότ του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στην Πλατεία Κοραή, στην οδό Σωτήρος και σε άλλα κεντρικά σημεία, μοιράζοντας συμβολικά δώρα και θα φωτογραφίζεται με τα παιδιά.

Ειδικά για την Κόκκινη Νύχτα, ο Πύργος του Πειραιά θα φωτιστεί στα κόκκινα και 17:00 - 22:30 θα έχει "Street Red Night Party" ενώ στις 8.00 μ.μ. Σωτήρος και Κουντουριώτου οι επισκέπτες θα απολαύσουν χορευτικό δρώμενο από τη ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ANGEL DANCESPORT ACADEMY.

Επιπλέον η Σκακιστική Ομάδα Πειραϊκού Συνδέσμου θα έχει παρουσία σε διαφορετικά σημεία της οδού Σωτήρος με σκακιέρες και συμμετοχικό παιχνίδι, η Παιδική Χορωδία Πειραϊκού Συνδέσμου στις 20:30 Σωτήρος και Καραϊσκάκη θα τραγουδάει χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ένα εντυπωσιακό θέαμα με φωτιές θα συμβεί 17:00 - 18:00 στην Βασ. Γεωργίου ενώ εορταστικές μελωδίες θα ακούγονται από το Μουσικό Ντουέτο 17:00 - 20:00, Σωτήρος Διός.

Σημειώνεται ότι η γιορτινή διάθεση θα συνεχιστεί και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από τις 11.00 έως τις 3.00 μ.μ. με DJ που θα πλημμυρίσουν το εμπορικό κέντρο της πόλης με χριστουγεννιάτικη μουσική, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια στις 1.00 από τους μαθητές του Αριστοτέλειου Ωδείου Σωτήρος και Αριστοτέλους ενώ το τρένο των ξωτικών θα περιμένει μικρούς και μεγάλους για μια μαγική Χριστουγεννιάτικη διαδρομή στο κέντρο της πόλης και θα μοιράζει συμβολικά δώρα.