Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 20χρονου και 40χρονου που ασελγούσαν στα ανίψια του πρώτου.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας, τα στοιχεία του 20χρονου που φέρεται να ασελγούσε στα δύο ανίψια του, ηλικίας 2 και 4 ετών, στον Πειραιά, καθώς και του 40χρονου από το Περιστέρι, με τον οποίο ο πρώτος είχε σχέση. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 20χρονος εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική του σχέση με τη μητέρα των παιδιών για να τα κρατήσει στο σπίτι του και κάλεσε τον 40χρονο, προχωρώντας από κοινού στις εγκληματικές πράξεις. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλος όγκος βίντεο και φωτογραφιών με σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deio5775y0j5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, β) απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γ) γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και δ) κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις. Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Δείτε τα στοιχεία τους εδώ