Τα παιδιά είναι ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών.

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση αποπλάνησηςκαι γενετήσιων πράξεων δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, στην Αθήνα, με βασικούς κατηγορούμενους τον θείο των παιδιών, 20 ετών, και τον σύντροφό του, 40 ετών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον νεαρό θείο ήδη να κρατείται προσωρινά, ενώ ο 40χρονος σύντροφος αναμένεται να απολογηθεί άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε από τη μητέρα των παιδιών στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διαπιστώνοντας ανησυχητικές αλλαγές στη συμπεριφορά του 4χρονου γιου της, απευθύνθηκε σε παιδοψυχολόγο, όπου και αποκαλύφθηκε η φρίκη που είχαν υποστεί τα παιδιά.

Κατά την προανάκριση, διαπιστώθηκε ότι ο θείος των παιδιών εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη της μητέρας και τα έπαιρνε στο σπίτι του, όπου παρουσία του 40χρονου συντρόφου του, τα υποχρέωναν σε άσεμνες πράξεις.

Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν στο κινητό του νεαρού θείου αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας τόσο με τα δύο αδερφάκια όσο και με άλλα ανήλικα παιδιά .

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αποπλάνηση και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων.