Δύσκολες ώρες για την οικογένεια στα Σπάτα Αχαΐας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αντρέα.

Βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στη Δυτική Αχαΐα ο τραγικός θάνατος του τετράχρονου Αντρέα, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του ύστερα από πτώση από μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων.

Σήμερα, Πέμπτη, στις 10:30 το πρωί, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το στερνό αντίο στον μικρό Αντρέα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη το απόγευμα, όταν ο 25χρονος θείος του παιδιού, στην προσπάθειά του να το ηρεμήσει και να το πάει μια μικρή βόλτα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, παρασύροντας μαζί του τον ανιψιό του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το τραγικό περιστατικό συνέβη στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού συναντά τον μαντρότοιχο ενός σπιτιού. Ο νεαρός άνδρας φαίνεται πως χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπάτησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο ίδιος ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο, με εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος μετά τη νοσηλεία του.

Θείος 4χρονου: «Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου»

Ο ίδιος, συντετριμμένος, φέρεται να είπε στον εισαγγελέα:

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου… Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ».

Οι γονείς του μικρού Αντρέα, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του νεαρού άνδρα.

Ο παππούς του παιδιού, μια ακόμη τραγική φιγούρα της οικογένειας, περιγράφει τις στιγμές φρίκης:

«Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί».

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο παππούς μετέφερε το εγγονάκι του στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, από όπου διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο μικρός Αντρέας δεν τα κατάφερε.

Η Δυτική Αχαΐα αποχαιρετά σήμερα ένα παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και μια τοπική κοινωνία που αναζητά απαντήσεις μέσα στον πόνο.

