Βαρύ το κλίμα στο χωριό για την τραγωδία που οδήγησε στο θάνατο το άτυχο παιδί.

Ελεύθερος αφέθηκε, με εντολή εισαγγελέα, ο 25χρονος θείος του 4χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στην Πάτρα, ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο νεαρός άνδρας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί με ελαφρά τραύματα μετά το τραγικό περιστατικό με τον ίδιο να βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η μοιραία κίνηση που οδήγησε στον θάνατο τον 4χρονο

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ο 25χρονος, συνοδευόμενος από τον ανιψιό του, βρέθηκε σε σημείο όπου ένας κατηφορικός δρόμος του χωριού ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο θείος χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και, παραπατώντας, πάτησε πάνω στον τοίχο, από τον οποίο έπεσε στο κενό, παρασύροντας μαζί του και το μικρό παιδί.

Ο 4χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο παππούς του τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, που προχώρησαν σε διασωλήνωση και 40λεπτη ΚΑΡΠΑ, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία για τον θάνατο του παιδιού

Η τοπική κοινωνία των Σπάτων είναι συγκλονισμένη, ενώ οι γονείς του 4χρονου ενημερώθηκαν για τον θάνατο του παιδιού τους την ώρα που βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

