Παραδόθηκε και πέμπτος εμπλεκόμενος για τον θάνατο του άτυχου 30χρονου πατέρα έξι παιδιών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος που θεωρείται ο βασικός δράστης των θανατηφόρων χτυπημάτων στον 30χρονο πατέρα, μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι σύμφωνα με το tempo24.news τα δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών και ένας 29χρονος πυγμάχος, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Ένα ακόμη άτομο παραδόθηκε σήμερα για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου. Πρόκεται για τον πέμπτο εμπλεκόμενο ηλικίας 31 ετών ενώ για το συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.