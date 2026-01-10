Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από χαλάζι.

Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει την Πάτρα σήμερα Σάββατο (10/1), προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.

Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, όταν ισχυρός άνεμος ξεκόλλησε τζάμι από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου σε πολυκατοικία της οδού Αγίου Νικολάου, στο τμήμα μεταξύ του πεζόδρομου της Μαιζώνος και της οδού Κορίνθου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή με κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε τραυματισμός και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τυχόν επιπλέον επικίνδυνα αντικείμενα στο μπαλκόνι και στην πρόσοψη του κτιρίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κατά τόπους έντονα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

