Τουλάχιστον έξι χιονοστιβάδες καταγράφηκαν την Κυριακή (11/01).

Δύο σκιέρ, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός πίστας σκι στη Γαλλία, έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στην Κουρσεβέλ και τη Λα Πλάνι (Σαβοΐα) την Κυριακή , σύμφωνα με πληροφορίες του ICI Pays de Savoie.

Ακόμη, δύο άλλοι σκιέρ τραυματίστηκαν, σε τουλάχιστον έξι χιονοστιβάδες που καταγράφηκαν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (11/01), με τον κίνδυνο της χιονοστιβάδας να παραμένει στις Άλπεις.

Το Σάββατο, επίσης, τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε χιονοστιβάδες στο Βαλ-ντ'Ιζέρ, την Τιν και την Αρέσες Μποφόρ (Σαβοΐα).