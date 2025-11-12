Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της δυτικής Αχαϊας από την ανείπωτη τραγωδία.

Κανείς δεν υποψιαζόταν την τραγωδία που θα εξελισσόταν στη δυτική Αχαΐα όταν ο 25χρονος θείος πήγε για βόλτα τον 4χρονο ανηψιό του.

Το τεράχρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όταν έπεσε μαζί με τον θείο του από τοίχο ύψους δύο μέτρων.

Πώς συνέβη το τραγικό γεγονός

Όλα συνέβησαν όταν στον κατηφορικό δρόμο του χωριού Σπάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο θείος του 4χρονου χτύπησε στην γωνία του μπαλκονιού που ενώνει το σπίτι με τον έξω δρόμο, ζαλίστηκε και παραπατώντας βέθηκε στο κενό παρασύροντας το παιδί.

Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε θρήνο, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, ενώ βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες.

Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια ασθενοφόρο το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί παρέλαβαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Ο 25χρονος θείος του αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6m6onzvivd?integrationId=40599y14juihe6ly}