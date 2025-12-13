Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής

12 Δεκεμβρίου 2025, -3- ημεδαποί, ηλικίας 54, 59 και 53 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, κατά την οποία μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (12/12/2025), εντοπίστηκαν οι -2- ανωτέρω σε περιοχή του Πειραιά, να κατέχουν από κοινού με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -99- γραμμάρια ηρωίνης, -10- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και -0,7- γραμμάρια κοκαΐνης, λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν.

Από την εξέλιξη της επιχείρησης και την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, προμηθεύτηκαν μέρος των ναρκωτικών ουσιών που είχαν στην κατοχή τους από την 53χρονη συγκατηγορούμενή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία της 53χρονης όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς βρέθηκε να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -860- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και -23- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Συνολικά, από τις έρευνες στις οικίες που διενεργήθηκαν, καθώς και από την κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -103,5- γραμμάρια ηρωίνης,

• -870- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• -23- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας,

• -0,7- γραμμάρια κοκαΐνης,

• -4- ναρκωτικά δισκία,

• -2- αυτοκίνητα,

• -1.825- ευρώ,

• -4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• -4- κινητά τηλέφωνα,

• συσκευή εκκένωσης αέρα, καθώς και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ κατά περίπτωση έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.