Έρχεται η σχολική αργία με άρωμα τριημέρου άνευ μαθημάτων για τους μαθητές του Πειραιά και όχι μόνο.

Οι μαθητές του Πειραιά μετράνε αντίστροφη για την σχολική αργία που τους χαρίζει φέτος ένα τριήμερο ξεκούρασης με κλειστά σχολεία καθώς η εορτή του Άγιου Σπυρίδωνα, προστάτη και πολιούχου του Δήμου «πέφτει» Παρασκευή. Συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που ακολουθεί είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανεμελιά και βόλτες για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς μετά το σχόλασμα της Πέμπτης τα μαθήματα θα επανεκκινήσουν από την Δευτέρα 15 Δεκέμβρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν σταλεί ενημερώσεις στους γονείς για την επικείμενη σχολική αργία της Παρασκευής. Όπως αναγράφεται σε μήνυμα που έλαβαν γονείς μαθητών του Πειραιά «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω αργίας, της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του Δήμου Πειραιά.»

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Πειραιά για ακόμη μια χρονιά θα τιμηθεί με την δέουσα λαμπρότητα και τις αρμόζουσες τιμές η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως και της Μητροπόλεως Πειραιώς. Κάθε χρόνο η γιορτή του Αγίου είναι σημαίνον γεγονός για τον Πειραιά καθώς ανακηρύχθηκε από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης προστάτης και έφορος του πρώτου λιμανιού της χώρας.

Πού αλλού θα έχουμε κλειστά σχολεία λόγω του Άγιου Σπυρίδωνα

Πέραν του Πειραιά, κλειστά σχολεία θα έχουμε και σειρά περιοχών με πολιούχο τον Άγιο Σπυρίδωνα, ήτοι την Κέρκυρα, την Ελαφόνησο, τη Βόνιτσα, το Μεσολόγγι και τον Κίσαμο Χανίων. Οπότε μια σημαντική μερίδα μαθητών σε όλη την χώρα θα απολαύσει ένα τριήμερο ξεκούρασης λόγω της φετινής αργίας.



