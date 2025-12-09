Τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για τους πληγέντες από τις φονικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

Σημαντική παρέμβαση για την στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών από τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι αλλά και από τις πλημμύρες στη Μάνδρα προχωράει η πολιτεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις τροπολογίες που κατέθεσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις «κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο», το κράτος δίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα. Παράλληλα, θεσπίζει ένα πλέγμα μέτρων αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας για όσους επλήγησαν.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Πλήρη θωράκιση των δικαστικά επιδικασμένων αποζημιώσεων, οι οποίες ορίζονται ως αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης 1.700 ευρώ τον μήνα, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Η παροχή αφορά τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και αναπηρία τουλάχιστον 50% που είναι καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεξάρτητη από εργασία ή άλλη σύνταξη και αυξάνεται αυτόματα σύμφωνα με την εθνική σύνταξη.

Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, συμπεριλαμβανομένων οφειλών που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και όσων προέκυψαν από συμμετοχή στη διοίκηση νομικών προσώπων. Ο αντίστοιχος ασφαλιστικός χρόνος διατηρείται ακέραιος.

Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μαζί με δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Με τις νέες παρεμβάσεις, οι πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα αποκτούν το ίδιο επίπεδο θεσμικής μέριμνας με αυτό που ισχύει για τους συγγενείς και τους επιζώντες της τραγωδίας των Τεμπών. Το νομοσχέδιο, μαζί με τις σχετικές ρυθμίσεις, αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή.

