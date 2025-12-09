Κλειστά σχολεία και τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές σε 6 περιοχές της χώρας λόγω εορτής του πολιούχου της πόλης.

Ένα απρόσμενο τριήμερο ξεκούρασης με κλειστά σχολεία θα έχουν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 οι μαθητές σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς τιμάται ο Άγιος Σπυρίδων, πολιούχος των αντίστοιχων Δήμων.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουν αποστείλει τα σχολεία προς τους γονείς, η αργία αφορά τις εξής περιοχές:

Κέρκυρα

Ελαφόνησος

Πειραιάς

Βόνιτσα

Μεσολόγγι

Κίσαμος

Σε όλους τους παραπάνω Δήμους, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά.

Η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα τιμάται κάθε χρόνο με επίσημες δοξολογίες και τοπικές εκδηλώσεις. Φέτος, η αργία –καθώς συμπίπτει με Παρασκευή– δημιουργεί ένα ιδανικό τριήμερο για μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις που έχουν προγραμματίσει οι Δήμοι.

Οι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στα σχολεία τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, συνεχίζοντας το πρόγραμμα έως την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Τ