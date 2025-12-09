Οι τελευταίες σχολικές αργίες του 2025 λόγω των γιορτών των πολιούχων φέρνουν εμβόλιμες μέρες με κλειστά σχολεία, όλες οι ημερομηνίες.

Μικρά και απρόσμενα «διαλείμματα» από τα μαθήματα φέρνει ο Δεκέμβριος για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, καθώς μια σειρά από τοπικές θρησκευτικές αργίες οδηγούν σε κλειστά σχολεία λίγο πριν από τις επίσημες διακοπές των Χριστουγέννων. Αρχής γενομένης από την προσεχή Παρασκευή 12 Δεκέμβρη ανήμερα της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα που τριήμερη ανάπαυλα θα απολαύσουν οι μαθητές σε Πειραιά, Κέρκυρα, Ελαφόνησο, Βόνιτσα, Μεσολόγγι και Κίσαμο.

Η σκυτάλη δίνεται για ακόμη ένα τριήμερο στους μαθητές με πολιούχο Άγιο τον Ελευθέριο που εορτάζει την Δευτέρα 15 του μήνα. Οι τυχεροί μαθητές σε Αγρίνιο, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και Πλατανιά Χανίων θα έχουν μια τριήμερη «ανάσα» χωρίς μαθήματα και σχολικές εργασίες αλλά και χωρίς Φροντιστήρια καθώς η αργία είναι οριζόντια για πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές. Τέλος έχουμε ακόμη μια αργία προπαραμονές κλεισίματος των σχολείων για τα Χριστούγεννα 2025. Ο λόγος για την γιορτή του Αγίου Διονυσίου που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Δεκέμβρη που φέτος «πέφτει» Τετάρτη. Ανήμερα της γιορτής κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Ζάκυνθο και Αίγινα, προσφέροντας στους μαθητές μια επιπλέον ημέρα ξεκούρασης που «σπάει» στα δύο την σχολική καθημερινότητα.

Για ακόμη μια χρονιά οι τοπικές αργίες συνδυαστικά με τα ημερολογιακά τερτίπια δημιουργούν μια σειρά από τριήμερα για εκατοντάδες μαθητές, οδηγώντας με ευχάριστο τρόπο προς τις επίσημες σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων του 2025.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025 και πότε ανοίγουν το 2026

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2025 που φέρνουν 16 μέρες σχολικής αργίας με κλειστά σχολεία με το τελευταίο κουδούνι πριν τις διακοπές να χτυπάει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Η επιστροφή στα θρανία προγραμματίζεται για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, οπότε θα ξεκινήσει ξανά η κανονική σχολική δραστηριότητα σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Οι δύο εβδομάδες διακοπών δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να ξεκουραστούν, να περάσουν χρόνο με την οικογένεια και να απολαύσουν τις γιορτές, επιστρέφοντας ανανεωμένοι για το δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς.

Όλες οι σχολικές αργίες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.