«Δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς λύση» διαμήνυσε προσερχόμενη στην Σύνοδο Κορυφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Βέλγιο ζητά εγγυήσεις για το σχέδιο των υπολοίπων 26 της Ευρώπης για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Ζελένσκι προειδοποιεί για λύσεις πριν τη λήξη του 2025 και ο Τουσκ καταλήγει: «Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο». Αυτή είναι η πιο κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής.

Οι ηγέτες της ΕΕ αγωνίζονται να εξασφαλίσουν μια συμφωνία χρηματοδότησης για την Ουκρανία αλλά το Βέλγιο εξακολουθεί να αντιτίθεται σε ένα δάνειο που θα εξασφαλίζεται με παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Οι συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να είναι πολύωρες στις Βρυξέλλες την ώρα που χιλιάδες αγρότες διαμαρτύρονται εν μέσω δακρυγόνων και επεισοδίων έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Νωρίτερα επιχείρησαν να εισβάλλουν με τα τρακτέρ τους.

Σε μια σύνοδο κορυφής που χαρακτηρίζεται ως αποφασιστική, οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν μια άνευ προηγουμένου κίνηση για την αξιοποίηση ορισμένων από τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ύψους 210 δισ. ευρώ που έχουν παγώσει από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή της Ουκρανία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ΕΕ θα παράσχει στο Κίεβο ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ για να βοηθήσει την Ουκρανία να παραμείνει στη μάχη, καθώς η Ρωσία σημειώνει σημαντικές νίκες στα πεδία των μαχών.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής έκανε δραματική έκκληση λέγοντας πως οι ηγέτες έχουν μια απλή επιλογή: «Ή χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο».

Ζελενσκι: Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις ρωσικές απειλές - πρέπει να φοβόμαστε ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θέλει να δει μια απόφαση για τη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους, εν μέσω προβλέψεων ότι η χώρα του αντιμετωπίζει χρεοκοπία την άνοιξη. «Εάν αυτά τα κεφάλαια μπορούν να εξυπηρετήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια θεωρώντας τον επιτιθέμενο υπεύθυνο για τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας και κατά της Ευρώπης, τότε γιατί να αφήσουμε τη Μόσχα με οποιαδήποτε ελπίδα ή σιγουριά ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει», δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ.

«Γνωρίζω ότι η Ρωσία εκφοβίζει διάφορες χώρες για αυτήν την απόφαση. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε τις απειλές - πρέπει να φοβόμαστε ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη».

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν επειγόντως σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής σε ένα δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών και οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία απέχει μόλις μήνες από το να ξεμείνει από μετρητά και ο Ζελένσκι τόνισε ότι χωρίς «οικονομική ένεση» μέχρι την άνοιξη η Ουκρανία «θα πρέπει να μειώσει την παραγωγή drones».

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην ΕΕ, αξίας 210 δισ. ευρώ κατέχεται από τον οργανισμό Euroclear με έδρα το Βέλγιο. Μέχρι τώρα το Βέλγιο και ορισμένα άλλα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στη χρήση των μετρητών ως «δάνειο αποζημιώσεων».

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της ΕΕ να μην χρησιμοποιήσουν τα χρήματά της, αλλά ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι έπρεπε να «αντιμετωπίσουν αυτή την περίσταση». Το απόγευμα της Πέμπτης, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά θα κινηθεί νομικά ζητώντας αποζημιώσεις. Η Ρωσία έχει καταθέσει ήδη αγωγή κατά της Euroclear σε δικαστήριο της Μόσχας σε μια προσπάθεια να πάρει πίσω τα χρήματά της.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία σίγουρα αντιμετωπίζει έλλειμμα 45 - 50 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ορκίστηκε προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής πως «δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς λύση».

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος δήλωσε στο κοινοβούλιο της χώρας του την Πέμπτη ότι αν όλα καθοριστούν και μοιραστούν από την υπόλοιπη ΕΕ, «τότε θα βουτήξουμε στην άβυσσο μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ελπίζοντας ότι το αλεξίπτωτο θα μας κρατήσει».

Ο Τραμπ μεταθέτει την ευθύνη στην Ουκρανία

Στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής ο Τραμπ μεταθέτει την ευθύνη στην Ουκρανία και την καλεί να συμφωνήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι διαπραγματευτές «πλησιάζουν σε κάτι» αναφερόμενος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά φάνηκε ξανά να μεταθέτει στην Ουκρανία την ευθύνη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα. Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα επειδή η Ρωσία είναι εκεί, και κάθε φορά που χρειάζονται πολύ χρόνο, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση θα ήταν «ευκολότερο» να λυθεί αλλά «η εχθρότητα και το μίσος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν κάνει την επίτευξη συμφωνίας λίγο πιο δύσκολη από ό,τι νομίζαμε. Όμως υπάρχει μια πιθανότητα να πετύχουμε (συμφωνία), ίσως σύντομα».

