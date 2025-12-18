Η νέα δομή στοχεύει στην πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς .

Στη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη σύσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ). Η νέα δομή ενισχύει και ενοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ, με στόχο την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς .

Η ΓΔ ΔΕΟΣ συγκροτείται ως ένας ενιαίος, ευέλικτος επιχειρησιακός μηχανισμός με πανελλαδική εμβέλεια, ενοποιώντας κρίσιμες ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Μέσα από τη συγκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, αλλά και την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και η ταχύτερη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε υποθέσεις αυξημένης παραβατικότητας.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων, βασισμένων σε ανάλυση κινδύνου και στην αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η δράση της επικεντρώνεται σε τομείς όπου καταγράφονται έντονα φαινόμενα οικονομικών παραβάσεων, με στόχο πιο οργανωμένες και αποφασιστικές παρεμβάσεις.

Η ΓΔ ΔΕΟΣ προκύπτει από τη μετεξέλιξη της έως σήμερα Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ενισχύεται σημαντικά με τη μεταφορά σε αυτή ελεγκτικών μονάδων από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Στο νέο σχήμα εντάσσονται, μεταξύ άλλων, μονάδες ειδικών φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, καθώς και ο Κεντρικός Επιχειρησιακός Θάλαμος, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον προϊστάμενο της νέας Γενικής Διεύθυνσης.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η δημιουργία της ΓΔ ΔΕΟΣ εντάσσεται στη συνεπή εφαρμογή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων, που αποσκοπεί στην προστασία της εθνικής οικονομίας και στην ενίσχυση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο .