Εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διοικητική λειτουργία και περιορίζουν τη γραφειοκρατία.

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Φορολογικού Μητρώου εισέρχεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και της φορολογικής συμμόρφωσης. Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της, με την απόφαση Α.1181/2025 του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, θεσπίζεται ένα ενιαίο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για το Φορολογικό Μητρώο.

Η νέα απόφαση χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας, καθώς κωδικοποιεί όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2014 έως σήμερα και απλουστεύει τις διαδικασίες που αφορούν την απόδοση και τη διαχείριση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, όπως η έναρξη, η διακοπή και οι μεταβολές δραστηριότητας. Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διοικητική λειτουργία και περιορίζουν τη γραφειοκρατία.

Μεταξύ των βασικών καινοτομιών περιλαμβάνεται η εισαγωγή της έννοιας της αδρανοποίησης επιχειρήσεων, καθώς η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα, μέσω κεντρικών διαδικασιών και με δική της πρωτοβουλία, να θέτει ΑΦΜ σε μη ενεργή κατάσταση, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του Φορολογικού Μητρώου από λανθασμένες ή ανενεργές εγγραφές. Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και για την καταχώρηση εγγύτερων συγγενών ή κληρονόμων, καθώς πλέον αρκεί η υποβολή του εντύπου Δ210 και των απαραίτητων δικαιολογητικών από οποιονδήποτε εξ αυτών, χωρίς να απαιτείται η ρητή συγκατάθεση των υπολοίπων με υπεύθυνες δηλώσεις.

Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομικής δραστηριότητας και αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα του Φορολογικού Μητρώου με τα μητρώα άλλων φορέων. Παράλληλα, εισάγεται η αξιοποίηση του Προσωπικού Αριθμού για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 40/2025, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00 ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Μητρώου».